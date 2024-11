Bridal Skin Care Routine: अगर अगले महीने ही है घर पर शादी तो झटपट आजमाले ले यह फेसपैक, चेहरा चमकेगा जैसे चांद

पार्लर वाला ग्लो के लिए जाने फेसपैक बनाने की विधि (Know the method of making face pack for parlor glow) सामग्री:

-3/4 चम्मच मसूर की दाल

-कुछ संतरे के सूखे छिलके

-चावल

-अलसी

-मुल्तानी मिट्टी

-हल्दी पाउडर

-कुछ केसर

-चीनी

-बेसन

नोट: आप इन चीजों को अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं।

विधि:

सबसे पहले संतरे के छिलकों को धूप में सुखा लें।

फिर अलसी, दाल, चावल को हल्का सा भून लें।

अब इन चीजों को ग्राइंडर में डाल कर अच्छे से पीस लें।

फिर इसमें हल्दी पाउडर, केसर, बेसन, मुल्तानी मिट्टी और चीनी डालकर अच्छे से मिला लें।

अब इस पाउडर को टाइट कंटेनर में रख लें, जो महीने भर तक चल सके।

नोट: रोजाना इस पैक को लगाने से चेहरे के दाग-धब्बे के साथ-साथ बॉडी भी साफ दिखेगी, और इसमें उपयोग किए गए चीजें आपकी स्किन को टाइट रखेंगी। कुछ दिनों में फर्क दिखना शुरू हो सकता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।