ब्यूटी टिप्स

Facial Oil For Dry Skin: ड्राई स्किन को कहें बाय-बाय! इन 5 फेशियल ऑयल से पाएं नैचुरल ग्लो

Facial Oil For Dry Skin: ड्राई स्किन के लिए फेशियल ऑयल के फायदे जानें। इन 5 ऑयल से त्वचा को पोषण, नमी और नैचुरल ग्लो कैसे मिले, जानिए आसान टिप्स के साथ।

भारत

Dimple Yadav

Aug 15, 2025

Oil For Dry Skin
Oil For Dry Skin (photo- freepik)

Facial Oil For Dry Skin: अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप जानते होंगे कि चेहरा हमेशा खिंचा-खिंचा और बेजान लगने लगता है। ऐसे में लोग अपने चेहरे पर कई तरह की क्रीम और लोशन लगाते है फिर भी नमी नहीं टिकती है। तो इसका मतलब साफ है कि आपकी स्किन अंदर से पोषण और हाइड्रेशन की जरूरत है। ऐसे में फेशियल ऑयल एक बेहतरीन और नेचुरल सॉल्यूशन हो सकता है।

फेशियल ऑयल क्या है?

फेशियल ऑयल ऐसे हल्के और पोषक तेल होते हैं, जो खासतौर पर चेहरे की त्वचा के लिए बनाए जाते हैं। इनमें विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, जो स्किन को न सिर्फ नमी देते हैं, बल्कि उसकी प्राकृतिक चमक भी बढ़ाते हैं।

ड्राई स्किन के लिए फायदेमंद फेशियल ऑयल्स

आर्गन ऑयल – विटामिन E और फैटी एसिड से भरपूर, यह स्किन को गहराई से मॉइस्चराइज करता है और एजिंग के संकेतों को कम करता है।

जोजोबा ऑयल – स्किन के नेचुरल ऑयल जैसा ही होता है, जिससे यह आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है और पोर्स को ब्लॉक नहीं करता।

रोजहिप ऑयल – ड्राई और डैमेज स्किन के लिए बढ़िया है, यह स्किन टोन को भी इवन करता है।

अल्मंड ऑयल – विटामिन A और E से भरपूर, यह स्किन को सॉफ्ट और हेल्दी बनाता है।

कोकोनट ऑयल – स्किन को हाइड्रेट करने के साथ-साथ बैक्टीरिया से भी बचाता है।

फेशियल ऑयल लगाने का सही तरीका

  • चेहरा अच्छी तरह साफ करें।
  • टोनर लगाने के बाद 2-3 बूंद फेशियल ऑयल लें।
  • हल्के हाथों से ऊपर की दिशा में मसाज करें।
  • चाहें तो इसे अपनी नाइट क्रीम के साथ भी मिक्स कर सकते हैं।

फायदे

  • ड्राईनेस और पपड़ीदार त्वचा से राहत।
  • लंबे समय तक नमी बनाए रखना।
  • स्किन की नैचुरल ग्लो में बढ़ोतरी।
  • फाइन लाइन्स और रिंकल्स कम करना।

