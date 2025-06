Night Oil For Skin: रात को सोने से पहले चेहरे पर लगाएं ये तेल, सुबह स्किन दिखेगी सॉफ्ट

Night Oil For Skin: अगर आपकी स्किन रूखी और बेजान लगने लगी है तो रात में सोने से पहले कुछ खास तेल चेहरे पर लगाना फायदेमंद हो सकता हैं। जानिए कौन-से तेल आपके स्किन के लिए लाभकारी हो सकता है।

भारत•Jun 14, 2025 / 03:38 pm• Nisha Bharti

Night Oil For Skin प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो क्रेडिट- पत्रिका)

Night Oil For Skin: अगर आपकी स्किन दिनभर थकी-थकी, रूखी या बेजान लगती है तो इसका आसान इलाज है- रात को सोने से पहले चेहरे पर तेल लगाना। रात का समय स्किन के रिपेयर और ग्लो के लिए सबसे जरूरी होता है। ऐसे में अगर आप सही तेल का इस्तेमाल करेंगे तो सुबह उठते ही चेहरा सॉफ्ट, फ्रेश और चमकदार दिखता है। आइए जानते हैं रात में सोने से पहले स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए कौन सा तेल लगाना फायदेमंद हो सकता हैं। (Best Night Oil For Skin)

1. नारियल तेल नारियल तेल चेहरे की स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो नारियल का तेल बेहद फायदेमंद हो सकता है। यह तेल स्किन की नमी बनाए रखता है और स्किन को मुलायम बनाता है। रात को सोने से पहले चेहरा साफ करके कुछ बूंदें नारियल तेल की हथेली पर लें और हल्के हाथों से चेहरे पर मसाज करें। इसे पूरी रात लगा रहने दें और सुबह धो लें। इससे चेहरा ग्लो करने लगेगा। (Night Skin Care Tips) नारियल तेल चेहरे की स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो नारियल का तेल बेहद फायदेमंद हो सकता है। यह तेल स्किन की नमी बनाए रखता है और स्किन को मुलायम बनाता है। रात को सोने से पहले चेहरा साफ करके कुछ बूंदें नारियल तेल की हथेली पर लें और हल्के हाथों से चेहरे पर मसाज करें। इसे पूरी रात लगा रहने दें और सुबह धो लें। इससे चेहरा ग्लो करने लगेगा। 2. बादाम का तेल बादाम का तेल हल्का होता है और जल्दी स्किन में समा जाता है। इसमें विटामिन E की भरपूर मात्रा होती है जो स्किन की हेल्थ के लिए जरूरी है। यह ड्राईनेस को कम करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है। रोज रात को सोने से पहले बादाम तेल से मसाज करने से स्किन का टेक्सचर सुधरता है और डलनेस भी कम होती है। यह भी पढ़ें: Night Skin Care Tips: रात में सोने से पहले एलोवेरा के साथ लगाएं ये 3 चीजें, सुबह चेहरा लगेगा साफ और ग्लोइंग बादाम का तेल हल्का होता है और जल्दी स्किन में समा जाता है। इसमें विटामिन E की भरपूर मात्रा होती है जो स्किन की हेल्थ के लिए जरूरी है। यह ड्राईनेस को कम करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है। रोज रात को सोने से पहले बादाम तेल से मसाज करने से स्किन का टेक्सचर सुधरता है और डलनेस भी कम होती है। 3. अरगन ऑयल अरगन ऑयल को स्किन का लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। यह खासतौर पर फेस के लिए ही बनाया गया तेल होता है। जिसमें स्किन के लिए जरूरी फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। यह स्किन को नमी देता है, झुर्रियां कम करता है और चेहरे को चमकदार बनाता है। यह तेल उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अरगन ऑयल को स्किन का लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। यह खासतौर पर फेस के लिए ही बनाया गया तेल होता है। जिसमें स्किन के लिए जरूरी फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। यह स्किन को नमी देता है, झुर्रियां कम करता है और चेहरे को चमकदार बनाता है। यह तेल उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। 4. जोजोबा ऑयल अगर आपकी स्किन ऑइली है तो आपको सोच-समझकर फेस ऑयल चुनना चाहिए। जोजोबा ऑयल एक ऐसा तेल है जो स्किन के नेचुरल ऑयल जैसा ही होता है। यह स्किन को बिना चिपचिपे बनाए नमी देता है और पिंपल्स को भी कंट्रोल में रखता है। इसे लगाने से स्किन बैलेंस में रहती है और सॉफ्ट भी लगती है। अगर आपकी स्किन ऑइली है तो आपको सोच-समझकर फेस ऑयल चुनना चाहिए। जोजोबा ऑयल एक ऐसा तेल है जो स्किन के नेचुरल ऑयल जैसा ही होता है। यह स्किन को बिना चिपचिपे बनाए नमी देता है और पिंपल्स को भी कंट्रोल में रखता है। इसे लगाने से स्किन बैलेंस में रहती है और सॉफ्ट भी लगती है। डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।