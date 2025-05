Fitkari On Face In Morning: सुबह जगने के बाद फिटकरी चेहरे पर लगाना चाहिए या नहीं, जानिए सही तरीका और फायदे

Fitkari On Face In Morning: सुबह उठकर चेहरे पर फिटकरी लगाना स्किन के लिए फायदेमंद हो सकता है। जानिए फिटकरी लगाने का सही तरीका, इसके फायदे और क्या सावधानी रखनी चाहिए।

भारत•May 13, 2025 / 06:21 pm• Nisha Bharti

Fitkari On Face In Morning: सुबह की दिनचर्या में अगर आप कुछ ऐसा शामिल करना चाहते हैं जो आपकी स्किन को फ्रेश और साफ बनाए तो फिटकरी (अलम) का नाम जरूर सुनने को मिला होगा। दादी-नानी के नुस्खों में फिटकरी (Fitkari) को खास जगह दी गई है, लेकिन क्या वाकई सुबह उठते ही इसे चेहरे पर लगाना ठीक है? आइए जानते हैं इस सवाल के जवाब और इसके साथ ही इसके फायदे और लगाने का सही तरीका के बारे में…(Alum for skin)

फिटकरी क्यों लगाया जाता है चेहरे पर? Fitkari On Face फिटकरी (Fitkari) एक तरह का नेचुरल खनिज होता है, जिसे आमतौर पर सफेद या हल्के गुलाबी रंग में देखा जाता है। ये एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है। पुराने समय से ही फिटकरी का इस्तेमाल शेविंग के बाद कट पर लगाने, पानी साफ करने और स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करने में किया जाता रहा है। चेहरे पर इसे लगाने से त्वचा की गहराई से सफाई होती है और बैक्टीरिया खत्म होते हैं। फिटकरीएक तरह का नेचुरल खनिज होता है, जिसे आमतौर पर सफेद या हल्के गुलाबी रंग में देखा जाता है। ये एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है। पुराने समय से ही फिटकरी का इस्तेमाल शेविंग के बाद कट पर लगाने, पानी साफ करने और स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करने में किया जाता रहा है। चेहरे पर इसे लगाने से त्वचा की गहराई से सफाई होती है और बैक्टीरिया खत्म होते हैं। सुबह फिटकरी लगाने के फायदे सुबह उठकर फिटकरी (Fitkari) लगाने से चेहरे पर जमा गंदगी साफ हो जाती है और त्वचा तरोताजा महसूस करती है। यह रोमछिद्रों को टाइट करता है जिससे स्किन स्मूद दिखती है। पिंपल्स, दाग-धब्बे और त्वचा पर होने वाले हल्के संक्रमण में भी फिटकरी काफी असरदार मानी जाती है। अगर चेहरे पर ऑयली स्किन की समस्या है तो फिटकरी उसे भी कंट्रोल करने में मदद करती है। इसके अलावा यह एजिंग की निशानियों को धीमा करने में भी सहायक हो सकता हैं। सुबह फिटकरी लगाने के नुकसान हालांकि फिटकरी (Fitkari On Face In Morning) फायदेमंद होती है, लेकिन हर चीज का एक संतुलन जरूरी है। अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो फिटकरी लगाने से जलन, खुजली या रैशेज हो सकते हैं। ज्यादा देर तक या बार-बार लगाने से स्किन ड्राय हो सकती है। इसलिए इसे लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें और रोज इस्तेमाल करने से बचें। हफ्ते में दो से तीन बार लगाना काफी होता है। हालांकि फिटकरीफायदेमंद होती है, लेकिन हर चीज का एक संतुलन जरूरी है। अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो फिटकरी लगाने से जलन, खुजली या रैशेज हो सकते हैं। ज्यादा देर तक या बार-बार लगाने से स्किन ड्राय हो सकती है। इसलिए इसे लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें और रोज इस्तेमाल करने से बचें। हफ्ते में दो से तीन बार लगाना काफी होता है। कैसे लगाएं फिटकरी चेहरे पर? फिटकरी (Alum for skin) लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लें और उसे हल्का गीला कर लें। इसके बाद इसे चेहरे पर धीरे-धीरे मलें। चाहें तो फिटकरी को पानी में घोलकर उस पानी से चेहरा धो सकते हैं। 5–7 मिनट बाद सादा पानी से चेहरा धो लें और हल्का मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं ताकि स्किन ड्राय न हो। डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।