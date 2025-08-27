Hair Colour Side Effects: बार-बार हेयर कलर करने से नुकसान? जानें कितनी बार डाई करना है सेफ

Hair Colour Side Effects: हेयर कलर आजकल एक क्विक-फिक्स है लुक बदलने का। कभी डार्क एस्प्रेसो, कभी गोल्डन हाइलाइट्स तो कभी पेस्टल पिंक। पहली बार कलर कराने के बाद जो फ्रेश लुक आता है, वो किसी ग्लो-अप से कम नहीं लगता। लेकिन सच्चाई ये है कि बार-बार हेयर डाई करना मजेदार तो है, पर इसके नुकसान भी हैं।