What Happens If You Use Expired Lipstick: पुरानी लिपस्टिक के इस्तेमाल से हो सकते हैं होठों को भारी नुकसान

What Happens If You Use Expired Lipstick: हर ब्यूटी प्रोडक्ट अपनी एक्सपायरी डेट के साथ आता है और उससे ज्यादा समय तक उसका उपयोग करने पर हमारी त्वचा अथवा होंठों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।