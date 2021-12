अंडरआर्म्स और इनर थाईज का कालापन कैसे करें दूर

किसी भी हिस्से को साफ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए सफाई रखना आवश्यक है। उसी प्रकार इनर थाइज़ और अंडरऑर्म्स को भी साफ किया जाना जरूरी होता है। इसके लिए आप धूल-मिट्टी, गंदगी और मृत त्वचा हटाने के लिए स्क्रबिंग कर सकते हैं।

How To Get Rid of Black Underarms And Dark Inner Thighs