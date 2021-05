कोरोना संक्रमण के चलते लगाए जाने वाले मास्क में जरूर बरतें ये सावधानियां, नहीं तो हो सकती है प्रॉब्लम

Health News: कोरोना संक्रमण से बचने के लिए डब्ल्यूएचओ और स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर रखी है। गाइडलाइन में मास्क को लगाना सभी के लिए अनिवार्य कर रखा है। पिछले एक वर्ष से भी ज्यादा समय से लोग मास्क लगा रहे हैं। मास्क लगाने से कोरोना संक्रमण से तो बचा जा सकता है लेकिन चहरे पर इसके कारण पिंपल व मुंहासे भी हो सकते हैं।

चेहरे पर मुंहासों का होना

मास्क पहनने से चेहरे की त्वचा पर पसीना, ऑयल और गंदगी अंदर ही चिपक जाती है, जिससे चेहरे पर मुंहासे या रैशेज हो जाते है। इनसे बचने के लिए आपको अपने फेस की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। मास्क पहनने से पहले और हटाने के बाद भी मुंह धो लेना चाहिए। ऐसे ही कुछ जरुरी टिप्स जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनसे मास्क पहनने से होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है।

ऐसे समय में मेकअप से रखें दूरी

महिलाओं के लिए मेकअप उनकी लाइफस्टाइल का एक अभिन्न हिस्सा है। मेकअप करने के तुरंत बाद मास्क पहनने से आपके चेहरे पर खुजली पैदा हो सकती है। क्योंकि मेकअप करने के बाद चेहरे पर लेयर बन जाती है और चेहरे पर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन भी कम हो जाता है। जिससे रैशेज और मुंहासे पैदा होने लगते हैं।

लम्बी डोरी वाला हो मास्क

मास्क खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करें की वो आपको परेशानी में तो नहीं डालेगा। इसके लिए आपको बड़ी डोरी वाला मास्क लेना होगा, जिसे सिर के पीछे बांधा जा सके। कान में लगाने वाला मास्क नसों को ब्लॉक भी कर सकता है। एलास्टिक की वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है।

नारियल तेल का इस्तेमाल करें

यदि मास्क लगाने चेहरे पर खुजली या जलन हो रही है तो वहां नारियल तेल लगाने से आराम मिलता है। नारियल का तेल व्यक्ति जलने वाली जगह पर भी लगा सकते हैं।

स्टीम लें-

स्टीम लेना हमारी त्वचा के लिए काफी फायदेमंद होता है। मास्क के कारण चेहरे तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और मुंहासे होने लगते हैं। चेहरे पर स्टीम लेने से इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आप चाहें तो चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाकर भी भाप ले सकते हैं।

