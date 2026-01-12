Crime News: मौत के बाद भी नहीं मिला सुकून… मुक्तिधाम से नाबालिग की अस्थियां हुई गायब, मचा हड़कंप

तंत्र-मंत्र (photo-unsplash)
Crime News: बेमेतरा जिले से एक बेहद सनसनीखेज और भावनाओं को झंकझोर देने वाला मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय स्थित पिकरी मुक्तिधाम से अस्थि चोरी की घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। मृत नाबालिग के परिजनों में भारी आक्रोश है और वे इसे जादू-टोना से जोडक़र देख रहे हैं।
मामला बेमेतरा जिला मुख्यालय के पिकरी मुक्तिधाम का है। बीते शुक्रवार को बेमेतरा बस स्टैंड के पास हुए एक सडक़ हादसे में एक नाबालिग बालिका की दर्दनाक मौत हो गई थी। गौरतलब हो कि पूर्व में भी अस्थि गायब होने का मामला सामने आया था। इसमें बिजली ऑफिस के पीछे एक व्यक्ति को पकड़ा गया था।
दाह स्थल पर श्रृंगार व पूजा पाठ की सामग्री बिखरी मिली
हादसे के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार पिकरी मुक्तिधाम में किया था। रविवार की सुबह जब परिजन अस्थि उठाने के लिए मुक्तिधाम पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस स्थान पर बालिका का दाह संस्कार किया गया था, वहां श्रृंगार (सामग्री) बिखरी हुई मिली लेकिन अस्थियां पूरी तरह से गायब थीं। अस्थि गायब होने की जानकारी मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया।
घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन व वार्ड की 20 से अधिक महिलाएं सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराने पहुंचीं। परिजन आक्रोशित दिखे। परिजनों ने अस्थि चोरी करने वाले व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं परिजनों ने पुलिस को बताया कि संबंधित व्यक्ति ने सिग्नल चौक स्थित एक फैंसी स्टोर से श्रृंगार व पूजा सामग्री खरीदी है।
परिजनों का कहना है कि यह कोई सामान्य चोरी नहीं है बल्कि इसके पीछे जादू-टोना जैसी आशंका भी जताई जा रही है। मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुक्तिधाम जैसे पवित्र स्थान से अस्थि कौन और क्यों चुरा कर ले गया? क्या इसके पीछे कोई अंधविश्वास या आपराधिक साजिश है? पुलिस जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। बेमेतरा से हुई इस घटना ने न सिर्फ प्रशासन बल्कि समाज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है।
मौके पर सिग्नल चौक स्थित एक फैंसी स्टोर की दुकान का नाम अंकित थैला मिला। परिजनों का दुकानदार से पूछताछ करने पर संचालक ने बताया कि यह व्यक्ति पहले भी श्रृंगार सामग्री ले जा चुका है। संबंधित व्यक्ति की तस्दीक के लिए पुलिस की ओर से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसमें फैंसी स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे व मुक्तिधाम में लगे कैमरे शामिल हैं।
मृतका के परिजन कृष्णा बली यादव ने बताया कि 9 जनवरी को स्थित मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया। अस्थि चुनने रविवार को मुक्तिधाम पहुंचने पर श्रृंगार सामग्री, नींबू व पूजा पाठ के सामान अस्थि के आसपास बिखरे मिले। अस्थि चुनने के दौरान कई अस्थियां गायब मिलीं। इसकी जानकारी पुलिस को देने के साथ कार्रवाई की मांग की है।
परिजनों ने घटना की सूचना दी है। सभी संभावनाओं की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। - मयंक मिश्रा, थाना प्रभारी बेमेतरा
