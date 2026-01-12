Crime News: मौत के बाद भी नहीं मिला सुकून… मुक्तिधाम से नाबालिग की अस्थियां हुई गायब, मचा हड़कंप

परिजनों का कहना है कि यह कोई सामान्य चोरी नहीं है बल्कि इसके पीछे जादू-टोना जैसी आशंका भी जताई जा रही है। मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।