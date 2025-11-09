3500 कर्मचारी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर.. गड़बड़ा सकता है धान खरीदी, कामकाज ठप्प

कर्मचारी संघ की मांगों को सेवा सहकारी समिति साजा के पूर्व अध्यक्ष कृष्णा राठी का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगें न्यायसंगत हैं और यह हड़ताल सरकार की गलत नीतियों तथा कर्मचारियों के शोषण का परिणाम है। राठी ने कहा कि इस हड़ताल का सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ रहा है। किसान अभी रबी फसल की बुआई की तैयारी में हैं, जिसके लिए उन्हें समितियों से नगद राशि, खाद और बीज लेना है। वहीं धान कटाई भी शुरू हो गई है। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उनके हित में निर्णय लेने की अपील की है।