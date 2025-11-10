Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेमेतरा

CG News :बड़ी गड़बड़ी उजागर, 80 हजार का आरओ पौने चार लाख में खरीदा, अब लीपापोती का खेल शुरू

CG News: जेम पोर्टल से खरीदी तो की गई, लेकिन जब आरओ संबंधित स्कूलों में पहुंचे तो कई जगह वे जल संकट और कनेक्शन की कमी के चलते चालू ही नहीं हो सके।

2 min read
Google source verification

बेमेतरा

image

Love Sonkar

Nov 10, 2025

CG News :बड़ी गड़बड़ी उजागर, 80 हजार का आरओ पौने चार लाख में खरीदा, अब लीपापोती का खेल शुरू

आरओ खरीदी में गड़बड़ी उजागर (Photo Patrika)

CG News: बेमेतरा जिले में खनिज मद से स्कूल शिक्षा विभाग के लिए खरीदे गए आरओ की खरीद प्रक्रिया पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी ने जेम पोर्टल के माध्यम से 21 नग 250 एलपीएच आरओ खरीदे गए थे। इसके लिए लगभग 78 लाख 66 हजार 600 रुपए का भुगतान संबंधित फर्म को किया गया। खरीद के लिए अधिकारी ने स्वयं की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की थी।

सरकारी नियमों का हवाला देकर जेम पोर्टल से खरीदी तो की गई, लेकिन जब आरओ संबंधित स्कूलों में पहुंचे तो कई जगह वे जल संकट और कनेक्शन की कमी के चलते चालू ही नहीं हो सके। जमीनी स्तर पर उपयोगिता और लागत की पड़ताल हुई तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि जिस आरओ की कीमत खुले बाजार में लगभग 80 हजार रुपए है, वही आरओ जेम पोर्टल से पौने चार लाख रुपए में खरीदा गया। मामले के संज्ञान में आने पर कलेक्टर ने भौतिक सत्यापन कराया। जांच के बाद अब विभाग ने आपूर्तिकर्ता से अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए पत्राचार शुरू कर दिया है।

जिले के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों बेमेतरा, बेरला, नवागढ़ और देवकर में एलकेजी व यूकेजी के लगभग 276 बच्चे अध्ययनरत हैं। इन कक्षाओं के शिक्षकों का वेतन अब तक खनिज मद से दिया जा रहा था। भुगतान संकट के कारण शिक्षकों को विदाई पत्र थमा दिया गया है। शिक्षाविदों का कहना है कि एलकेजी और यूकेजी कक्षाओं के लिए न तो राज्य सरकार के पास कोई वैध पाठ्यक्रम है, न ही वैधानिक मान्यता।

गरीब अभिभावक अंग्रेजी शिक्षा के आकर्षण में बच्चों को एडमिशन तो दिला रहे हैं, लेकिन अब उनका भविष्य अनिश्चित दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब शिक्षण व्यवस्था खुद संकट में थी, तब क्या बच्चों की पढ़ाई ज्यादा जरूरी थी या फिर आरओ खरीदना? आरओ की मांग आखिर किन स्कूलों से आई थी? भुगतान से पहले भौतिक सत्यापन क्यों नहीं हुआ? जेम पोर्टल के नाम पर कहीं ऽगेमऽ तो नहीं खेला गया, यह जांच का विषय है।

मेरे आने से पहले 21 नग आरओ की खरीदी की गई थी। कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त पत्र के अनुसार आपूर्तिकर्ता को लगभग 23 लाख रुपए जमा करने के लिए एक बार पत्र एवं दूसरी बार स्मरण पत्र भेजा गया है।

जीआर चतुर्वेदी, जिला शिक्षा अधिकारी, बेमेतरा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 03:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / CG News :बड़ी गड़बड़ी उजागर, 80 हजार का आरओ पौने चार लाख में खरीदा, अब लीपापोती का खेल शुरू

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

3500 कर्मचारी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर.. गड़बड़ा सकता है धान खरीदी, कामकाज ठप्प

Dhan Kharidi
बेमेतरा

Solar Plant Theft: हाई-टेक चोरी! सोलर प्लांट से चोरों ने उड़ाए 8.60 लाख के केबल, देख पुलिस भी हुई हैरान

सोलर प्लांट से 8.60 लाख का केबल चोरी (photo source- Patrika)
बेमेतरा

CG News: दो विभूतियां राज्य अलंकरण से सम्मानित, भुवनदास को गुरु घासीदास व राकेश तिवारी को लक्ष्मण मस्तुरिया सम्मान

CG News: दो विभूतियां राज्य अलंकरण से सम्मानित, भुवनदास को गुरु घासीदास व राकेश तिवारी को लक्ष्मण मस्तुरिया सम्मान
बेमेतरा

CG News: फंगस और मौसम की मार, 5000 एकड़ में लगी टमाटर की फसल चौपट, किसानों को भारी नुकसान

CG News: फंगस और मौसम की मार, 5000 एकड़ में लगी टमाटर की फसल चौपट, किसानों को भारी नुकसान
बेमेतरा

CG Rajyotsav 2025: राज्योत्सव के दौरान विवाद, कलेक्टर पर लगाया यह आरोप, बनी हंगामे की स्थिति

CG Rajyotsav 2025: राज्योत्सव के दौरान विवाद, कलेक्टर पर लगाया यह आरोप, बनी हंगामे की स्थिति
बेमेतरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.