CG News :बड़ी गड़बड़ी उजागर, 80 हजार का आरओ पौने चार लाख में खरीदा, अब लीपापोती का खेल शुरू

सरकारी नियमों का हवाला देकर जेम पोर्टल से खरीदी तो की गई, लेकिन जब आरओ संबंधित स्कूलों में पहुंचे तो कई जगह वे जल संकट और कनेक्शन की कमी के चलते चालू ही नहीं हो सके। जमीनी स्तर पर उपयोगिता और लागत की पड़ताल हुई तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि जिस आरओ की कीमत खुले बाजार में लगभग 80 हजार रुपए है, वही आरओ जेम पोर्टल से पौने चार लाख रुपए में खरीदा गया। मामले के संज्ञान में आने पर कलेक्टर ने भौतिक सत्यापन कराया। जांच के बाद अब विभाग ने आपूर्तिकर्ता से अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए पत्राचार शुरू कर दिया है।