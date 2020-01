छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का शुरू हुआ मतदान, केंद्रों के बाहर लगी वोटरों की कतार

बेमेतरा. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ( first phase of three-tier panchayat elections in Chhattisgarh)के तहत मंगलवार को जनपद पंचायत बेमेतरा नवागढ़ जनपद क्षेत्र में मतदान शुरू हो गया। सुबह से मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी लाइन देखने को मिली। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वोटिंग के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बेेमेतरा जनपद क्षेत्र में 4 जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य के 23 में से 105 सरपंच पद व 1140 पंच पद के लिए निर्वाचन हो रहा है। बेमेतरा जनपद में 110 ग्राम पंचायतों में 188 गांवों में मतदान शुरू हो गया है। इसके लिए 267 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें से 169 सामान्य मतदान केन्द्र हंै एवं 98 संवेदनशील मतदान केन्द्र हैंं।

तीन बजे तक चलेगी वोटिंग की प्रक्रिया

बेमेतरा जनपद के 267 मतदान केंद्रों में 18 सेक्टर अधिकारी, 280 पीठासीन अधिकारी व 1120 मतदान कर्मियों द्वारा मतदान प्रकिया सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे कराया जाएगा। जिसके बाद मतदान केन्द्रों में मतों की गणना की जाएगी और 30 जनवरी को चुनाव परिणामों की घोषणा विकासखंड कार्यालय में की जाएगी। जनपद पंचायत बेमेतरा में कुल मतदाता 1,42,033 हैं। इनमें पुरुष 71,956, महिला 70,072 जनपद पंचायत व जनपद पंचायत नवागढ़ में कुल मतदाता 1,43,477 हैं। इनमें पुरुष 73,296, महिला मतदाता 70,181 हैं। जनपद पंचायत बेमेतरा के अंतर्गत अन्य मतदाता की संख्या 5 हैं।

सोमवार को चुनाव सामग्री का वितरण किया गया। जिला मुख्यालय में सोमवार को बेमेतरा जनपद क्षेत्र के 110 ग्राम पंचायतों के लिए सामग्री का वितरण किया गया। जिले में प्रथम चरण में होने वाले निर्वाचन के लिए कृषि उपज मंडी में बेमेतरा जनपद पंचायत और शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक शाला नवागढ़ में नवागढ़ जनपद पंचायत चुनाव के लिए सामग्री वितरण किया गया। बेमेतरा जनपद के लिए सोमवार को कृषि उपज मंडी परिसर में सामग्री वितरण सुबह 8 बजे से शुरू किया गया। इससे पूर्व चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों को एक घंटा पहले बुलाया गया था। सामग्री वितरण का कार्य दोपहर 12 बजे तक जारी रहा। इस दौरान दलों के लिए रसद, पानी, प्रसाधन व मुलभुत सुविधाओं की कमी नजर आया हैै।

बेमेतरा जनपद में 484 पंच निर्विरोध

बेमेतरा जनपद के 105 ग्राम पंचायतों में 501 दावेदार अपनी किस्मत आजमा रहेे हैं। सरपंच के अलावा 1440 पंच पदों में से 484 पदों के लिए केवल एक ही नामांकन दािखल हुआ है। शेष 949 पंच पद के लिए 2384 दावेदार मैदान में हैं। जनपद सदस्य के 23 पदों के लिए 120 दावेदार भाग्य आजमा रहे हैं।

जिला पंचायत के 7 क्षेत्रों के लिए हो रहा मतदान

जिला पंचायत के 14 में से 7 क्षेत्रों के लिए मंगलवार को मतदान शुरू हो गया है। जिसमें क्र. एक कठोतिया के लिए दावेदार मो. आबिद खान, अजय तिवारी, अखिलेष उर्फ विक्की, चंद्रप्रकाश मोन्टू, दीपक सिह बैस, मंजुलता चौहान, राजेश दत्त दुबे, संजय चौहान, शेषनारायण कुर्रे, क्षेत्र क्र. 2 बालसमुंद के लिए होरीलाल सिन्हा, प्रज्ञा निर्वाणी, प्रतिभा दौवाराम साहू, क्षेत्र क्र. 3 चंदनु के लिए बालकुमारी धु्रव, भुनेश्वरी नेताम, सुखमत बाई धु्रव, सुनिता धु्रव, क्षेत्र क्र. 4 बसनी के लिए गीताबाई कोशले, मोंगरा टोप सिंह, शशिप्रभा गायकवाड़, क्षेत्र क्र. 5 मल्दा के लिए अंजू जांगड़े, आशा मनीष शुक्ला, जनक बाई गायकवाड़, कुंजबाई तिरीथ राम, मीनल सुरेश साहू, मोंगरा लालन, सुमित्रा बलराम सेन, सुशीला जोशी, क्षेत्र क्र. 6 संबलपुर के लिए अंजू बघेल, भागबली सिवारे, दयावन्त बाधे, जितेन्द्र घृतलहरे, डॉ. लखन कुर्रे, शैलेन्द्र सिंह बघेल, क्षेत्र क्र. 7 प्रतापपुर के लिए बिंदिया अश्वनी मिरे, हेमाबाई, हेमन्त खेदुराम, सविता बाई पाटले चुनाव मैदान में हैं। इनके भाग्य के फैसले पर मतदान के रूप में मंगलवार को मुहर लगेगी। हालांकि पदों पर निर्वाचित होने की घोषणा 6 फरवरी को बेमेतरा में किया जाएगा।