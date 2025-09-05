बच्चों को जापानी भाषा सिखाने के साथ बचत के लिए कर रहीं प्रेरित, राज्यपाल करेंगी सम्मानित

स्कूल में छोटा-सा औषधीय गार्डन बनाया गया है जिसमें 25 से अधिक औषधीय पौधे लगाए गए हैं, जिनका बच्चे व शिक्षिका मिलकर देखरेख करती हैं। बच्चे गार्डन में लगे सभी पौधों को पहचानते है। साथ ही, पौधों के औषधीय गुणों से अवगत होने के साथ दूसरों को भी अवगत कराते हैं। राज्यपाल पुरस्कार पाने वाले शिक्षक राजेन्द्र झा बताते हैं कि बच्चों को बेहतर बनाने शिक्षिका काम कर रही है। वह आमतौर पर सरकारी स्कूल के प्रति बने नकारात्मक विचार को बदलने के लिए भी प्रयास कर रही है।