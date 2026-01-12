आपातकालीन सेवाओं की राह आसान करने प्रशासन सक्रिय

बैतूल। जिले में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सहित अन्य आपातकालीन वाहनों के सुचारू आवागमन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए प्रशासन ने ठोस पहल शुरू कर दी है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी क्षेत्रों को चिन्हित कर उनका जोनल प्लान तैयार किया जाए, जहां आपातकालीन सेवाओं के पहुंचने में परेशानी आती है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों की जीआईएस मैपिंग कर स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

कलेक्टर के निर्देशों के पालन में सोमवार शाम पुलिस, राजस्व और नगर पालिका के संयुक्त अमले ने कोठीबाजार क्षेत्र के तिलक वार्ड और आजाद वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संकरी सडक़ों पर किए गए अतिक्रमण, बिजली के खंभे, लटकते तार, नालियों पर कब्जे और भवनों की स्थिति को बारीकी से देखा गया। अमले ने उन सभी बिंदुओं को चिन्हित किया, जो आपातकालीन वाहनों के लिए हर्डल बन रहे हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम अभिजीत सिंह ने नगर पालिका अमले को निर्देश दिए कि चिन्हित अतिक्रमणों को प्राथमिकता के आधार पर हटाने की कार्रवाई की जाए। तिलक वार्ड में कोतवाली के पास से निरीक्षण की शुरुआत करते हुए गलियों का भ्रमण किया गया, जहां कई स्थानों पर बिजली के खंभे और तार आवागमन में बाधा बनते पाए गए। इसके बाद आजाद वार्ड में निरीक्षण के दौरान गंदगी फैले होने और नालियों पर अतिक्रमण की स्थिति सामने आई। इस पर एसडीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर पालिका के इंजीनियरों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। संयुक्त निरीक्षण दल में एसडीएम, तहसीलदार, आरआई, पटवारी, नगर पालिका के एई व सब इंजीनियर, स्वच्छता शाखा की टीम, राजस्व अमला तथा विद्युत वितरण कंपनी के जेई शामिल रहे। प्रशासन का कहना है कि जोनल प्लान और जीआईएस मैपिंग के आधार पर आगे भी अभियान चलाकर ऐसे सभी हर्डल हटाए जाएंगे, ताकि आपातकालीन सेवाएं समय पर जरूरतमंदों तक पहुंच सकें।