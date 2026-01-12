बरेठा घाट में फिर हुआ हादसा, बड़ा ट्राला खंती में गिरा

बैतूल। बरेठा घाट लगातार हादसों के कारण डेंजर जोन बनता जा रहा है। सोमवार दोपहर एक बार फिर बड़ा हादसा होते-होते टल गया। इंदौर से भोपाल होते हुए नागपुर जा रहा एक भारी ट्राला सडक़ निर्माण के बाद साइड लेने के दौरान अनियंत्रित होकर मुरम से नीचे उतरते हुए खंती में जा घुसा। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्राला घाट क्षेत्र में तेज गति से चल रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे एक वाहन को बचाने के प्रयास में चालक ने संतुलन खो दिया। सडक़ किनारे पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं होने और ढलान अधिक होने के कारण ट्राला सीधे बाजू की खंती में जा गिरा। हादसा इतना अचानक था कि कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हो गया। ट्राले के चालक और परिचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी गई। बाद में क्रेन की मदद से ट्राले को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बरेठा घाट पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, इसके बावजूद न तो गति नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम हैं और न ही पर्याप्त संकेतक लगाए गए हैं। लोगों ने प्रशासन से इस संवेदनशील मार्ग पर ठोस सडक़ सुरक्षा उपाय करने की मांग की है, ताकि भविष्य में बड़ी दुर्घटनाओं से बचा जा सके।