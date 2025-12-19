मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री करेंगे मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन

बैतूल। कोसमी में 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मेडिकल कॉलेज के लिए भूमिपूजन करेंगे। जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। मेडिकल कॉलेज का संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में बैतूल जिले के विधायकों ने मेडिकल कॉलेज व अन्य सौगातें देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार माना। मुख्यमंत्री निवास पर हुई भेंट में विधायक महेंद्र सिंह चौहान, डॉ. योगेश पंडाग्रे, चंद्रशेखर देशमुख और गंगा बाई उईके मौजूद रहीं। विधायक ने कहा कि जनजातीय और ग्रामीण बहुल बैतूल जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र के मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा जिले में ही मिल सकेगी। इससे स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हो सकेगा। पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना से क्षेत्र के विद्यार्थियों को मेडिकल की पढ़ाई में भी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का विधायक ने सारनी के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में लगभग 12 हजार करोड़ रुपए की लागत की 660 मेगावाट यूनिट इकाई की स्थापना की वर्षों पुरानी मांग स्वीकृत करने, भीमपुर में 100 बिस्तरीय अस्पताल और चिचोली में 50 बिस्तरीय अस्पताल की स्वीकृति देने के लिए ख्ुाशी जाहिर की। घोड़ाडोंगरी विधायक गंगा बाई उईके ने चोपना क्षेत्र के परिवारों के पट्टों के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में भी मुख्यमंत्री से मांग की। पीपीपी मोड पर बैतूल को मिलेगी मेडिकल कॉलेज की सौगात
जिले के लिए यह खबर किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे बैतूलवासियों का सपना अब साकार होने जा रहा है। बैतूल जिले में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की जाएगी। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल के प्रयासों का ही परिणाम है कि जिले की स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग का आगाज होगा। पीपीपी मॉडल के तहत सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी से मेडिकल कॉलेज का संचालन किया जाएगा। इससे आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित होंगी।
