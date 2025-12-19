19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बेतुल

मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री करेंगे मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन

बैतूल। कोसमी में 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मेडिकल कॉलेज के लिए भूमिपूजन करेंगे। जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। मेडिकल कॉलेज का संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में बैतूल जिले के विधायकों ने मेडिकल कॉलेज व अन्य [&hellip;]

बेतुल

image

Ghanshyam Rathore

Dec 19, 2025

बैतूल। कोसमी में 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मेडिकल कॉलेज के लिए भूमिपूजन करेंगे। जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। मेडिकल कॉलेज का संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में बैतूल जिले के विधायकों ने मेडिकल कॉलेज व अन्य सौगातें देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार माना। मुख्यमंत्री निवास पर हुई भेंट में विधायक महेंद्र सिंह चौहान, डॉ. योगेश पंडाग्रे, चंद्रशेखर देशमुख और गंगा बाई उईके मौजूद रहीं। विधायक ने कहा कि जनजातीय और ग्रामीण बहुल बैतूल जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र के मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा जिले में ही मिल सकेगी। इससे स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हो सकेगा। पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना से क्षेत्र के विद्यार्थियों को मेडिकल की पढ़ाई में भी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का विधायक ने सारनी के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में लगभग 12 हजार करोड़ रुपए की लागत की 660 मेगावाट यूनिट इकाई की स्थापना की वर्षों पुरानी मांग स्वीकृत करने, भीमपुर में 100 बिस्तरीय अस्पताल और चिचोली में 50 बिस्तरीय अस्पताल की स्वीकृति देने के लिए ख्ुाशी जाहिर की। घोड़ाडोंगरी विधायक गंगा बाई उईके ने चोपना क्षेत्र के परिवारों के पट्टों के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में भी मुख्यमंत्री से मांग की। पीपीपी मोड पर बैतूल को मिलेगी मेडिकल कॉलेज की सौगात

रंग लाए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल के प्रयास

जिले के लिए यह खबर किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे बैतूलवासियों का सपना अब साकार होने जा रहा है। बैतूल जिले में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की जाएगी। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल के प्रयासों का ही परिणाम है कि जिले की स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग का आगाज होगा। पीपीपी मॉडल के तहत सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी से मेडिकल कॉलेज का संचालन किया जाएगा। इससे आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित होंगी।

  • इलाज के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा बाहरबैतूल जिले के कोसमी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी विभागों की शुरुआत होगी, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को भोपाल, नागपुर या इंदौर जैसे बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता से हृदय रोग, हड्डी रोग, स्त्री एवं शिशु रोग, सर्जरी सहित अन्य विभागों में बेहतर उपचार संभव हो सकेगा।
  • ग्रामीण अंचल को मिलेगा सबसे अधिक लाभबैतूल जिला जनजातीय और ग्रामीण बहुल क्षेत्र है। यहां के लोगों को अक्सर संसाधनों की कमी के कारण समय पर इलाज नहीं मिल पाता। मेडिकल कॉलेज खुलने से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा जिले में ही मिलेगी। इससे मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी आने और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार की उम्मीद है। पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना से जिले के विद्यार्थियों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एमबीबीएस के साथ-साथ भविष्य में पीजी और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की भी शुरुआत होने की संभावना है। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढऩे का मौका मिलेगा और मेडिकल क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार होगा।
  • रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावामेडिकल कॉलेज के साथ अस्पताल, हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य सहायक सुविधाओं का विकास होगा। इससे डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट सहित सैकड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। साथ ही होटल, मेडिकल स्टोर, परिवहन और अन्य सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों को भी गति मिलेगी, जिससे जिले की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 09:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री करेंगे मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन

