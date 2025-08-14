बारिश के बाद एमपी के इस जिले में घने कोहरे का कहर, फसलों पर मंडराया खतरा

Dense Fog Wreaks Havoc :मध्य प्रदेश में करीब सप्ताहभर के ब्रेक के बाद बुधवार से एक बार फिर बारिश का दौर शुरु हुआ है। वहीं, बात करें बैतूल जिले की तो यहां लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश ने जहां किसानों को थोड़ी राहत दी थी तो वहीं गुरुवार सुबह से जिले में अधिकतर खुले क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है। बारिश के बाद छाए घने कोहरे ने क्षेत्र के किसानों की चिंता फिर बढ़ा दी है। वहीं, दूसरी तरफ कोहरे का आलम ये है कि, सड़कों पर वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी तक का सामना करना पड़ रहा है, जबकि खेतों में फसलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।
हालात देखकर किसानों का कहना है कि, इस खरीफ सीजन में मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पहले खाद की कमी और बारिश न होने से फसलें कमजोर रहीं और अब ये कोहरा फसलों के लिए नई समस्या खड़ी कर रहा है।
वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि, कोहरे का सबसे ज्यादा असर फूल पर आई दलहनी फसलों पर पड़ता है। इससे उत्पादन पर भारी असर पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। फिलहाल, लगातार मौसम की मार से किसान अब आर्थिक नुकसान को लेकर बेहद परेशान दिखाई दे रहा है।