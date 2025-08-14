बारिश के बाद एमपी के इस जिले में घने कोहरे का कहर, फसलों पर मंडराया खतरा

Dense Fog Wreaks Havoc :मध्य प्रदेश में करीब सप्ताहभर के ब्रेक के बाद बुधवार से एक बार फिर बारिश का दौर शुरु हुआ है। वहीं, बात करें बैतूल जिले की तो यहां लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश ने जहां किसानों को थोड़ी राहत दी थी तो वहीं गुरुवार सुबह से जिले में अधिकतर खुले क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है। बारिश के बाद छाए घने कोहरे ने क्षेत्र के किसानों की चिंता फिर बढ़ा दी है। वहीं, दूसरी तरफ कोहरे का आलम ये है कि, सड़कों पर वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी तक का सामना करना पड़ रहा है, जबकि खेतों में फसलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।