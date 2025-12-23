23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

नगरपालिका की लापरवाही से बीच सडक़ पर सांडों का तांडव

बैतूल। शहर में आवारा मवेशियों की धरपकड़ नहीं होने से आमजन की जान पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। बुधवार सुबह कोठीबाजार क्षेत्र में इसी लापरवाही का नतीजा सामने आया, जब बीच सडक़ पर दो आवारा सांड आपस में भिड़ गए। अचानक हुए इस तांडव से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना में निर्माण कार्य [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Dec 23, 2025

betul news

बैतूल। शहर में आवारा मवेशियों की धरपकड़ नहीं होने से आमजन की जान पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। बुधवार सुबह कोठीबाजार क्षेत्र में इसी लापरवाही का नतीजा सामने आया, जब बीच सडक़ पर दो आवारा सांड आपस में भिड़ गए। अचानक हुए इस तांडव से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना में निर्माण कार्य कर रही दो महिला मजदूरों समेत तीन लोग घायल हो गए, जबकि करीब आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह के समय सडक़ किनारे निर्माण कार्य चल रहा था। तभी नगर पालिका की अनदेखी के चलते खुलेआम घूम रहे दो सांड एक-दूसरे पर हमला करते हुए सडक़ के बीच आ गए। सांडों के सींगों और जोरदार टक्करों से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। एक सांड ने पास में काम कर रही महिला मजदूर को टक्कर मार दी, जिससे वह सडक़ पर गिर पड़ी। वहीं दो अन्य महिलाएं भी चपेट में आकर घायल हो गईं। सडक़ से पैदल गुजर रहा एक व्यक्ति सांडों के पैरों तले कुचल गया और बेहोश हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सांडों को भगाने के लिए डंडे चलाए और पानी डाला, लेकिन काफी देर तक सांड काबू में नहीं आए। भय के कारण वाहन चालकों ने जहां-तहां वाहन रोक दिए, जिससे कोठीबाजार क्षेत्र में लंबा जाम लग गया। सूचना के बाद घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि नगर पालिका द्वारा आवारा मवेशियों की धरपकड़ आखिर क्यों नहीं की जा रही है। शहर के प्रमुख बाजार और सडक़ों पर सांडों व गायों का खुलेआम घूमना अब आम बात हो गई है, जिससे रोजाना हादसों का खतरा बना रहता है। स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका और प्रशासन से मांग की है कि लापरवाही छोडकऱ तुरंत ठोस कार्रवाई की जाए, अन्यथा किसी बड़े हादसे की जिम्मेदारी तय करना मुश्किल होगा।
धरपकड़ के बाद भी सडक़ों पर घूम रहे मवेशी
नगरपालिका द्वारा अवारा मवेशियों की धरपकड़ करने के लिए बीच में अभियान भी चलाया गया था, लेकिन तीन-चार दिन अभियान चलने के बाद अचानक बंद कर दिया गया। जिसके कारण स्थिति पुन: जस की तस हो गई। सडक़ों पर अवारा मवेशी बेखौफ घूमते हुए नजर आते हैं। मवेशियों के आपस में दंद्व किए जाने के कारण आम लोगों को हादसों का शिकार होना पड़ रहा है। मंगलवार को कोठीबाजार में हुई घटना ने नपा की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Dec 2025 09:26 pm

Published on:

23 Dec 2025 09:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / नगरपालिका की लापरवाही से बीच सडक़ पर सांडों का तांडव

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एसआईआर के बाद बैतूल जिले में घटे 62 हजार से अधिक मतदाता

betul news
बेतुल

आदिवासी संग्रहालय बनेगा, मुलताई का नाम होगा मुलतापी: मुख्यमंत्री

बेतुल

माचना डैम का जलस्तर बढ़ाने नगर पालिका की बड़ी पहल, डेढ़ फीट ऊंची लोहे की प्लेट लगाईं

betul news
बेतुल

एमपी के इस शहर का बदलेगा नाम, ऐतिहासिक पहचान देने सीएम का बड़ा ऐलान

सीएम मोहन यादव का मुलताई का नाम बदलकर मूलतापी करने का ऐलान
बेतुल

बीजादेही पुलिस ने कर्नाटक में फंसे 16 मजदूरों का रेस्क्यू

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.