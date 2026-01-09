9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बेतुल

डहरगांव में भाजपा नेता के फार्महाउस पर ईडी का छापा

ED conducted a raid on the farm house.

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Ghanshyam Rathore

Jan 09, 2026

patrika news

बैतूल। जिले के ग्राम डहरगांव में शुक्रवार तडक़े उस समय हडक़ंप मच गया, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने भाजपा नेता जुबेर पटेल के फार्महाउस पर छापा मारा। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े मामले में की गई है। ईडी की यह टीम महाराष्ट्र के नागपुर से बैतूल पहुंची थी और इसे नागपुर में चल रही एक व्यापक जांच का हिस्सा बताया जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार ईडी की 12 सदस्यीय टीम शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच फार्म हाउस पहुंची। कार्रवाई के दौरान सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई थी। पूरे इलाके को सील कर दिया गया और किसी भी बाहरी व्यक्ति को मौके के आसपास रुकने नहीं दिया गया। यहां तक कि सडक़ पर खड़े लोगों को भी हटा दिया गया। यह छापा मनी लॉन्ड्रिंग के एक करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन से जुड़े मामले में डाला गया है। साथ ही सेंड माइनिंग (रेत खनन) से भी संबंधित केस है। ईडी अधिकारियों ने फार्म हाउस में मौजूद सभी लोगों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। शाम तक कार्रवाई जारी रही। कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय रखी गई है। एसपी वीरेन्द्र जैन ने बताया नागपुर के ईडी अधिकारियों ने रेड की है। मनी लॉड्रिंग के एक करोड़ से अधिक के केस में जांच की जा रही है। सेंड माइनिंग से भी रिलेटेड भी केस है।सीआरपीएफ का बल आया है। असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी आए थे। उनके द्वारा जांच की गई है। वही बताया जा रहा है कि जुबेर पटेल ने अपनी फेसबुक ईडी को सहयोग करने की बात लिखी है। उन्होंने कहा कि इसमें परिवार की संलिप्तता नहीं है।
खेड़ीसांवलीगढ़ में भाजपा मंडल मंत्री है जुबेर
जुबेर पटेल खेड़ीसांवलीगढ़ भाजपा मंडल में मंत्री हैं। इसके अलावा वे एक सहकारी समिति के अध्यक्ष, सिविल कॉन्ट्रेक्टर और प्रॉपर्टी व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। ईडी की इस कार्रवाई के बाद जिले की राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में क्या बड़े खुलासे सामने आते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 08:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / डहरगांव में भाजपा नेता के फार्महाउस पर ईडी का छापा

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दवा उद्योग में आत्मनिर्भरता और अधिकारों की लड़ाई का मंच बनेगा बैतूल

patrika news
बेतुल

सर्वे तक चमक, बाद में ताले और गंदगी, स्लम क्षेत्रों के शौचालय बने शोपीस

betul news
बेतुल

बीच सडक़ खड़े बिजली के पोल, फिर भी शुरू हुआ निर्माण

betul news
बेतुल

लापता 159 बेटियों की तलाश कर पुलिस ने परिवार से मिलाया

patrika news
बेतुल

मंडी प्रभारी सचिव ने कहा दिखवा लेते हैं तो मंत्री ने कहा सस्पेंड कर दूंगा,तुम मंत्री हो गए क्या

patrika news
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.