डहरगांव में भाजपा नेता के फार्महाउस पर ईडी का छापा

बैतूल। जिले के ग्राम डहरगांव में शुक्रवार तडक़े उस समय हडक़ंप मच गया, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने भाजपा नेता जुबेर पटेल के फार्महाउस पर छापा मारा। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े मामले में की गई है। ईडी की यह टीम महाराष्ट्र के नागपुर से बैतूल पहुंची थी और इसे नागपुर में चल रही एक व्यापक जांच का हिस्सा बताया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार ईडी की 12 सदस्यीय टीम शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच फार्म हाउस पहुंची। कार्रवाई के दौरान सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई थी। पूरे इलाके को सील कर दिया गया और किसी भी बाहरी व्यक्ति को मौके के आसपास रुकने नहीं दिया गया। यहां तक कि सडक़ पर खड़े लोगों को भी हटा दिया गया। यह छापा मनी लॉन्ड्रिंग के एक करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन से जुड़े मामले में डाला गया है। साथ ही सेंड माइनिंग (रेत खनन) से भी संबंधित केस है। ईडी अधिकारियों ने फार्म हाउस में मौजूद सभी लोगों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। शाम तक कार्रवाई जारी रही। कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय रखी गई है। एसपी वीरेन्द्र जैन ने बताया नागपुर के ईडी अधिकारियों ने रेड की है। मनी लॉड्रिंग के एक करोड़ से अधिक के केस में जांच की जा रही है। सेंड माइनिंग से भी रिलेटेड भी केस है।सीआरपीएफ का बल आया है। असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी आए थे। उनके द्वारा जांच की गई है। वही बताया जा रहा है कि जुबेर पटेल ने अपनी फेसबुक ईडी को सहयोग करने की बात लिखी है। उन्होंने कहा कि इसमें परिवार की संलिप्तता नहीं है।

खेड़ीसांवलीगढ़ में भाजपा मंडल मंत्री है जुबेर

जुबेर पटेल खेड़ीसांवलीगढ़ भाजपा मंडल में मंत्री हैं। इसके अलावा वे एक सहकारी समिति के अध्यक्ष, सिविल कॉन्ट्रेक्टर और प्रॉपर्टी व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। ईडी की इस कार्रवाई के बाद जिले की राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में क्या बड़े खुलासे सामने आते हैं।