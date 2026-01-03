3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

इंदौर हादसे के बाद भी बेपरवाह व्यवस्था, बैतूल में पेयजल सप्लाई पर मंडरा रहा खतरा

-वाल्व गंदे पानी में डूबे, सफाई के दावों पर सवाल, निगरानी व्यवस्था कागजों तक सीमित। बैतूल। इंदौर में दूषित पेयजल की सप्लाई से लोगों की मौतों का मामला सामने आने के बाद भी बैतूल में पेयजल व्यवस्था की हकीकत चिंताजनक बनी हुई है। नगर पालिका भले ही सतर्कता के दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Jan 03, 2026

betul news

-वाल्व गंदे पानी में डूबे, सफाई के दावों पर सवाल, निगरानी व्यवस्था कागजों तक सीमित।

बैतूल। इंदौर में दूषित पेयजल की सप्लाई से लोगों की मौतों का मामला सामने आने के बाद भी बैतूल में पेयजल व्यवस्था की हकीकत चिंताजनक बनी हुई है। नगर पालिका भले ही सतर्कता के दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हालात इन दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। शहर में करीब 190 किलोमीटर लंबा पेयजल सप्लाई नेटवर्क फैला हुआ है, जिसमें मेन पाइप लाइनों के साथ-साथ डिस्टीब्यूशन लाइनों का जाल बिछा है। अधिकांश मेन लाइनें भूमिगत हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर ये जमीन के ऊपर भी बिछी हुई हैं, जिससे जोखिम और बढ़ जाता है।
कॉलेज चौक के पास मेन पाइप लाइन ऐसी जगह से गुजर रही है, जहां सीवरेज का गंदा पानी ठीक वाल्व के समीप बहता है। यदि किसी कारणवश वाल्व में लीकेज हुआ, तो दूषित पानी सीधे पेयजल लाइन में प्रवेश कर सकता है। यही स्थिति अन्य इलाकों में भी देखने को मिल रही है, जहां प्रेशर वाल्व के आसपास कचरा, कीचड़ और रुका हुआ गंदा पानी जमा है। यह न केवल तकनीकी लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि आम नागरिकों की सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़ भी है। नगर में पेयजल सप्लाई के लिए 10 ओवरहेड टंकियां बनाई गई हैं। नगर पालिका का दावा है कि इन टंकियों की साल में दो बार सफाई कराई जाती है, लेकिन कहीं भी सफाई की तारीख या समय का उल्लेख नहीं है। न तो टंकियों पर सूचना बोर्ड लगे हैं और न ही कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड उपलब्ध है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या वाकई नियमित सफाई हो रही है या फिर यह सिर्फ कागजी दावा बनकर रह गया है। इंदौर की घटना के बाद जलशाखा टीम द्वारा वार्डों में भ्रमण कर जांच किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन सामने आई तस्वीरों में कई वाल्व गंदे पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। आसपास फैली गंदगी और कीचड़ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सफाई और निगरानी व्यवस्था लंबे समय से उपेक्षित है। जलशाखा प्रभारी द्वारा अमृत योजना के तहत नई लाइनों के सुरक्षित होने की बात कही जा रही है, लेकिन जब वाल्व और आसपास की सफाई ही नहीं होगी तो नई लाइनें भी कितनी सुरक्षित रहेंगी, यह बड़ा सवाल है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पेयजल वाल्वों की नियमित सफाई और निगरानी अनिवार्य की जानी चाहिए। इंदौर जैसी घटना से सबक लेने के बजाए यदि सिर्फ जांच और निर्देशों तक ही व्यवस्था सीमित रही, तो भविष्य में किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Jan 2026 08:21 pm

Published on:

03 Jan 2026 08:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / इंदौर हादसे के बाद भी बेपरवाह व्यवस्था, बैतूल में पेयजल सप्लाई पर मंडरा रहा खतरा

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाल के अंबेडकर पार्क में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने दिया धरना

patrika news
बेतुल

पुराने सोयाबीन पर नहीं मिलेगा भावांतर भुगतान योजना का लाभ

patrika news
बेतुल

जनरल स्टोर के टूटे ताले, साढ़े तीन हजार नगद व कॉस्मेटिक्स चोरी

betul news
बेतुल

घने कोहरे की चादर में लिपटा बैतूल, सडक़ और रेल यातायात प्रभावित

betul news
बेतुल

प्री बोर्ड परीक्षा की तारीखें तय 5 जनवरी से शुरू होंगी हाईस्कूल-हायर सेकेंडरी परीक्षाएं

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.