बेतुल

बेतुल

जनरल स्टोर के टूटे ताले, साढ़े तीन हजार नगद व कॉस्मेटिक्स चोरी

-मंडी कॉम्प्लेक्स में चोरी की वारदात, व्यापारियों में दहशत, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। बैतूल। शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। ताजा मामला गंज थाना क्षेत्र के मंडी कॉम्प्लेक्स का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने एक जनरल स्टोर को निशाना बनाते हुए दुकान के [&hellip;]

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Jan 03, 2026

betul news

-मंडी कॉम्प्लेक्स में चोरी की वारदात, व्यापारियों में दहशत, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल।

बैतूल। शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। ताजा मामला गंज थाना क्षेत्र के मंडी कॉम्प्लेक्स का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने एक जनरल स्टोर को निशाना बनाते हुए दुकान के ताले तोड़ दिए और नगद राशि सहित कॉस्मेटिक्स का सामान चोरी कर फरार हो गए। घटना के बाद से क्षेत्र के व्यापारियों में आक्रोश और असुरक्षा की भावना देखी जा रही है।
दुकान संचालक लोकेश साहू ने बताया कि वह रोज की तरह रात में दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो ताले टूटे हुए मिले। अंदर जाकर देखा तो काउंटर में रखे करीब साढ़े तीन हजार रुपए नगद गायब थे। इसके अलावा दुकान में रखा कॉस्मेटिक्स का सामान भी चोरी हो चुका था। लोकेश साहू के अनुसार, उन्होंने एक दिन पहले ही नागपुर से करीब 10 हजार रुपए का नया कॉस्मेटिक्स सामान मंगवाया था, जिसकी पैकिंग तक नहीं खुली थी। चोरों ने पूरा बॉक्स ही उठा लिया। घटना की सूचना मिलते ही गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुकान का मुआयना किया। पुलिस ने आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की और मंडी कॉम्प्लेक्स में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।
स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि मंडी कॉम्प्लेक्स में रात के समय सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर है। पूर्व में भी यहां चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने से चोरों के हौसले बुलंद हैं। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Updated on:

03 Jan 2026 08:28 pm

Published on:

03 Jan 2026 08:26 pm

बेतुल

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

बेतुल
