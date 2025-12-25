25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

एनएच-46 व एनएच-47 पर अतिक्रमण हटाने और अवैध मीडियन ओपनिंग बंद कराने के निर्देश

बैतूल/जामठी। जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 46 (इटारसी-बैतूल) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 (इंदौर-बैतूल) पर हो रहे अतिक्रमण और अनधिकृत मीडियन ओपनिंग (डिवाइडर के बीच अनाधिकृत रूप से बनाया गया रास्ता)को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सख्त रुख अपनाया है। एनएचएआई द्वारा कलेक्टर बैतूल को पत्र भेजकर अतिक्रमण हटाने एवं अवैध [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Dec 25, 2025

betul news

बैतूल/जामठी। जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 46 (इटारसी-बैतूल) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 (इंदौर-बैतूल) पर हो रहे अतिक्रमण और अनधिकृत मीडियन ओपनिंग (डिवाइडर के बीच अनाधिकृत रूप से बनाया गया रास्ता)को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सख्त रुख अपनाया है। एनएचएआई द्वारा कलेक्टर बैतूल को पत्र भेजकर अतिक्रमण हटाने एवं अवैध मीडियन ओपनिंग बंद कराने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
एनएचएआई ने पत्र में उल्लेख किया है कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों के राइट ऑफ वे क्षेत्र में बड़ी संख्या में अस्थायी एवं स्थायी अतिक्रमण मौजूद हैं। इनमें दुकानों, ढाबों, निर्माण सामग्री के ढेर, सर्विस रोड पर खड़े वाहन तथा अवैध कट शामिल हैं। इससे सडक़ सुरक्षा प्रभावित हो रही है और दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी हुई है।
प्राधिकरण के अनुसार, सडक़ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवैध मीडियन ओपनिंग को बंद किया जाना आवश्यक है। इसके लिए पूर्व में भी जिला प्रशासन एवं राजमार्ग प्राधिकरण के बीच समन्वय किया गया था। पत्र में यह भी बताया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों एवं राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि एवं यातायात) नियंत्रण अधिनियम 2002 की धाराओं 24, 26, 27 एवं 31(2) के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अनिवार्य है। एनएचएआई ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किए गए अतिक्रमण एवं अवैध कट न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि ये गंभीर सडक़ हादसों का कारण भी बनते हैं। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई का प्रावधान है। पत्र में स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग से सहयोग लेकर प्रभावी रूप से अतिक्रमण हटाने तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने का आग्रह किया गया है।
प्राधिकरण का कहना है कि यदि समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो भविष्य में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ सकती है। इसलिए जनहित और सडक़ उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कार्रवाई जरूरी है।
इनका कहना

  • राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण और अवैध मीडियन ओपनिंग सडक़ सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से इन्हें हटाकर सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने के लिए हमनें कलेक्टर को भी पत्र लिखा है।
  • मनीष कुमार मीना, परियोजना निदेशक एनएचएआई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 08:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / एनएच-46 व एनएच-47 पर अतिक्रमण हटाने और अवैध मीडियन ओपनिंग बंद कराने के निर्देश

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नए साल में बैतूल को सिंचाई के क्षेत्र में मिलेगी बड़ी सौगात

betul news
बेतुल

ज्योति आराधना के साथ क्रिसमस का आगमन, घर-घर गूंजा प्रभु यीशु के आगमन का संदेश

betul photo
बेतुल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैतूल जिले को दी औद्योगिक विकास की बड़ी सौगात

patrika news
बेतुल

देहगुड जलाशय की नहर से अवैध पानी निकासी का आरोप, कलेक्ट्रेट में किसानों का प्रदर्शन

betul news
बेतुल

वैदिक गणित से जटिल सवाल भी चुटकियों में हल किए जा सकते हैं: हर्षिता गोठी 

patrika news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.