प्रथम स्थान पर रहे जीतू ने 12.54 मिनट में पूरी की दौड़

बैतूल। रविवार को पुलिस ग्राउंड बैतूल में वन बैतूल-रन बैतूल मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मैराथन में 170 अधिकृत प्रतिभागियों के साथ अन्य युवाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे कुल लगभग 300 युवा दौड़ में शामिल रहे। पुरुष वर्ग में प्रथम विजेता जीतू गुर्जर रहे, जिन्होंने 5 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट 54 सेकंड में पूरी की।महिला वर्ग में प्रथम विजेता पूजा यादव रही।

भाजपा युवा नेता अनुज आर्य ने बताया पूर्व सांसद स्व.विजय कुमार खंडेलवाल की स्मृति में वन बैतूल-रन बैतूल मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मैराथन 5 किलोमीटर की रही, जो पुलिस ग्राउंड से प्रारंभ होकर कॉलेज चौक, गणेश चौक, कोतवाली चौक, बस स्टैंड, अंबेडकर चौक होते हुए पुन: पुलिस ग्राउंड में समाप्त हुई। पुरुष वर्ग में प्रथम विजेता जीतू गुर्जर रहे, जिन्होंने 5 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट 54 सेकंड में पूरी की। द्वितीय स्थान नीरज सिंह और तृतीय स्थान संदीप यादव बैतूल ने प्राप्त किया। महिला वर्ग में प्रथम विजेता पूजा यादव, द्वितीय विजेता यशी संचाद और तृतीय विजेता निशा कुमारी रही।

विजेताओं को किया पुरस्कृत

विजेताओं को दी गई पुरस्कार राशि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल द्वारा प्रदान की गई। पुरुष वर्ग में प्रथम पुरस्कार 10 हजार, द्वितीय 7 हजार और तृतीय 5 हजार रुपये रहे, वहीं महिला वर्ग में भी प्रथम 10 हजार, द्वितीय 7 हजार और तृतीय 5 हजार रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

युवाओं को सकारात्मक दिशा देते: मंत्री

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उईके ने कहा कि ऐसे आयोजन जिले के खिलाडिय़ों की प्रतिभाओं को उभारने का कार्य करते हैं और युवाओं को सकारात्मक दिशा देते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद समर सिंह सोलंकी रहे। कार्यक्रम के अंत में समाजसेवी मुकेश खंडेलवाल, नगर पालिका अध्यक्ष पार्वती बाई बारस्कर, पूर्व विधायक बैतूल अलकेश आर्य और गंज मंडल अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संरक्षक विकास मिश्रा द्वारा विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।