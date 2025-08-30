गूगल मैप देखकर रास्ता पार रहे युवकों की कार नदी में बही, देखेें वीडियो

MP News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के चोपना थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा टल गया। गूगल मैप के जरिए रास्ता देखकर पार करने वाले युवकों की कार तेज बहाव में बह गई। जिसमें सवार दो युवक फंस गए। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से दोनों से की जान बचाई गई।
दरअसल, सारणी निवासी कबीर सिंदूर (26) और हंसराज सिंदूर (27) अपनी वैगनआर कार से गूगल लोकेशन की मदद से ग्राम नारायणपुर देवी जागरण में शामिल होने जा रहे थे। उन्होंने उफनाई नदी पर बने रपटे पर पानी कम देखकर पार करने की कोशिश की। इसी दौरान गाड़ी का पहिया पुलिया से नीचे उतर गया और कार बहने लगी।
कार बहने की सूचना तुरंत ही ग्रामीणों को दी गई। जिसके बाद चोपना थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार टीम के साथ मौके पर पहुंच गई और बचाव कार्य शुरु किया। गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे युवकों को सुरक्षित बाहर निकल लिया गया।