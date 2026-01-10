भाजपा नेता के फार्महाउस पर ED का छापा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई

भाजपा नेता के फार्महाउस पर ED का छापा (Photo Source- Patrika Input)
ED Raids :मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम डहरगांव में शुक्रवार तड़के उस समय हडक़ंप मच गया, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने भाजपा नेता जुबेर पटेल के फार्महाउस पर छापा मारा। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े मामले में की गई है। ईडी की ये टीम महाराष्ट्र के नागपुर से बैतूल पहुंची थी और इसे नागपुर में चल रही एक व्यापक जांच का हिस्सा बताया जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, ईडी की 12 सदस्यीय टीम शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच फार्म हाउस पहुंची। कार्रवाई के दौरान सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई थी। पूरे इलाके को सील कर दिया गया और किसी भी बाहरी व्यक्ति को मौके के आसपास रुकने नहीं दिया गया। यहां तक कि सड़क पर खड़े लोगों को भी हटा दिया गया है।
ये छापा मनी लॉन्ड्रिंग के एक करोड़ रुपए से अधिक के लेनदेन से जुड़े मामले में डाला गया है। साथ ही, सेंड माइनिंग (रेत खनन) से भी संबंधित केस है। ईडी अधिकारियों ने फार्म हाउस में मौजूद सभी लोगों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। ऐसे में दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। देर शाम तक कार्रवाई जारी रही। कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय रखी गई है।
मामले को लेकर एसपी वीरेन्द्र जैन ने बताया कि, नागपुर के ईडी अधिकारियों ने रेड की है। मनी लॉड्रिंग के एक करोड़ से अधिक के केस में जांच की जा रही है। सेंड माइनिंग से भी रिलेटेड भी केस है।सीआरपीएफ का बल आया है। असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी आए थे। उनके द्वारा जांच की गई है। वही बताया जा रहा है कि जुबेर पटेल ने अपनी फेसबुक ईडी को सहयोग करने की बात लिखी है।
बड़ी खबरेंView All
बेतुल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग