पिता को बचाने के लिए भालुओं से लड़ा बेटा, 10 मिनट तक की लड़ाई

बैतूल जिले के भैंसदेही थाना क्षेत्र के सालईढाना गांव में खेत में मक्का तोड़ रहे पिता-पुत्र पर दो भालुओं ने हमला कर दिया। बेटे ने हिम्मत दिखाते हुए काफी देर तक संघर्ष किया और अपने पिता की जान बचा ली। जानकारी के मुताबिक कालिया मावसकर (45) अपने खेत में मक्का तोड़ रहे थे। तभी पास के जंगल से एक मादा भालू अपने बच्चे के साथ खेत में घुस आई और कालिया पर हमला कर दिया। पास ही काम कर रहा बेटा प्रदीप मावसकर (21) दौड़कर पहुंचा और लकड़ी से भालू पर वार करने लगा। पिता को बचाने के प्रयास में भालुओं ने प्रदीप पर भी हमला कर दिया। प्रदीप और भालुओं के बीच लगभग दस मिनट तक संघर्ष चला।