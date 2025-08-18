भाजपा के दिग्गज नेता का निधन, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर

सुभाष आहूजा का जन्म 30 मार्च 1950 को हुआ था। वह छात्र राजनीति में काफी एक्टिव थे। 1975 में वह मीसा बंदी बने और 19 महीने तक जेल में रहे। आपातकाल हटने के बाद 1977 में उन्होंने बैतूल से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। उस दौरान वह 27 वर्षीय संसद के युवा सांसद बने थे।



उनकी अंतिम यात्रा ताप्ती टावर कॉलेज रोड बैतूल से निकलेगी। उनका पार्थिव शरीर शाम साढ़े 4 बजे से भाजपा कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। इसके बाद बाद उनका अंतिम संस्कार गंज मोक्षधाम में किया जाएगा। बैतूल जिले के सभी विधायगण भी अंतिम यात्रा और श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे।