‘जय राम जी’ नहीं बोलने पर मुस्लिम युवक को पीट-पीटकर किया लहुलुहान, परिजनों का गंभीर आरोप

beaten up for not saying Jai Ram Ji: पीड़ित युवक के माता-पिता ने आरोप लगाया है कि तीन आरोपियों ने ‘जय राम जी’ नहीं बोलने पर उसे बेरहमी से पीटा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।