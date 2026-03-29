अगले 6 महीने की भविष्यवाणी, मौसम से लेकर खेती-किसानी और सोने-चांदी पर कह दी बड़ी बात

Next Six Months Prediction: बैतूल ग्राम पंचायत सीताकामथ में रामनवमी पर किसान मानुदास के खेत स्थित चबूतरे पर एक दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। जिसमें क्षेत्र के आराध्य देव बाबा भिलट(Baba Bhilat Dev) की पारंपरिक भविष्यवाणी हुई। बाबा ने आगामी छह महीनों की जानकारी देते हुए कृषि, मौसम और स्वास्थ्य को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। इस मेले में दूर-दराज से श्रद्धालु बाबा के दर्शन और भविष्यवाणी सुनने पहुंचे। किसान मानुदास के खेत का चबूतरा आस्था का केंद्र बना रहा, जहां ढोल-धमाकों और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ बाबा की पूजा की गई।