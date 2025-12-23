23 दिसंबर 2025,

बेतुल

आदिवासी संग्रहालय बनेगा, मुलताई का नाम होगा मुलतापी: मुख्यमंत्री

Chief Minister and Union Health Minister performed the Bhoomi Pujan of the Medical College.

बेतुल

image

Ghanshyam Rathore

Dec 23, 2025

बैतूल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैतूल जिले को ऐतिहासिक और विकास की सौगात देते हुए जिले में आदिवासी संग्रहालय के निर्माण और मुलताई नगर का नाम बदलकर मुलतापी किए जाने की घोषणा की। यह घोषणा उन्होंने पुलिस मैदान बैतूल में आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान की, जहां मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 383 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज सहित विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विधायक द्वारा मुलताई का नाम मुलतापी किए जाने की मांग रखी गई थी। जिसकी मुख्यमंत्री ने घोषणा की और कहा कि इसके लिए प्रस्ताव बनाकर दे। इसे भारत सरकार को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने वीर भारत न्यास के माध्यम से जिले में आदिवासी संग्रहालय बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ डटकर संघर्ष किया और उनके इतिहास व संस्कृति को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि बैतूल जिले में भी आदिवासी संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। उन्होंने अटल जी को अद्वितीय प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में गांवों को जोडकऱ देश की तस्वीर और तकदीर बदली गई। अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर ग्वालियर में लगभग दो लाख करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 को "उद्योग वर्ष" घोषित किया गया है। इससे उद्योग-धंधों को नई गति मिली है और युवाओं, महिलाओं व किसानों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। अब तक साढ़े छह लाख करोड़ रुपये के भूमिपूजन और लोकार्पण किए जा चुके हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे, भैंसदेही विधायक महेंद्र सिंह चौहान, मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख, घोड़ाडोंगरी विधायक गंगाबाई उईके, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य सुधाकर पवार, मैनेजिंग डायरेक्टर आरकेडीएफ सिद्धार्थ कपूर सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
गुड़ और वुडन कलस्टर की भी घोषणा
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने बैतूल जिले में गुड़ क्लस्टर, सागौन (वुडन) क्लस्टर, कोसमी औद्योगिक क्षेत्र के सेकंड फेस तथा मुलताई के मोही क्षेत्र में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की घोषणा भी की गई। जबकि जिले पहले से ही इन सभी पर काम चल रहा है।
स्वास्थ्य सेवाओं में आया क्रांतिकारी बदलाव
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल बीमारियों का इलाज करना नहीं, बल्कि लोगों को स्वस्थ रखना है। आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि देश में मातृ मृत्यु दर में कमी आई है तथा कैंसर, शुगर और मानसिक बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है। पन्ना और सतना में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और देश में मेडिकल सीटों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा आज का दिन
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डीडी उइके ने कहा कि आज का दिन बैतूल के मेडिकल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण जिले के लिए गौरव की बात है। अब जिलेवासियों को इलाज के लिए नागपुर या भोपाल नहीं जाना पड़ेगा और गरीबों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि जिले में राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान विकसित किए जाएंगे और सारनी में 660 मेगावाट की विद्युत इकाई स्थापित की जाएगी।
एक घंटे देरी से पहुंचे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव निर्धारित कार्यक्रम से लगभग एक घंटे की देरी से शाम चार बजे बैतूल पहुंचे। वे हेलीपैड से सीधे पुलिस मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इसके पश्चात कन्या पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शाम पांच बजे रवाना हो गए।
किया सम्मानित
भरेवा कला के सुप्रसिद्ध शिल्पकार बलदेव वाघमारे को सम्मान-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इसके साथ ही ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंतर्गत सेंट्रल जोन में महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली जिले की होनहार छात्रा त्रिशा तावड़े को भी सम्मान-पत्र देकर सम्मानित किया गया। ललिता सहाने को आयुष्मान कार्ड रीता वानखेडे को सिकलसेल कार्यक्रम अंतर्गत सिकलसेल जेनेटिक कार्ड व संजय चढोकार को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 10.00 लाख का चेक प्रदान किया गया।
कांग्रेसियों को पुलिस ने लिया हिरासत में
मुख्यमंत्री के भूमिपूजन कार्यक्रम से पहले पुलिस ने 15 युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर खोले जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने कमानी गेट पर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर शाहपुर ले जाकर समझाइश के बाद छोड़ दिया। इधर, ज्ञापन देने बैतूल आ रहे जयस के करीब आधा दर्जन कार्यकर्ताओं को खेड़ीसांवलीगढ़ में रोककर पुलिस चौकी में बैठाया गया। थाना प्रभारी नीरज पाल ने बताया कि कार्यक्रम में व्यवधान न हो, इसलिए एहतियातन कार्रवाई की गई, बाद में सभी को छोड़ दिया गया।

Published on:

23 Dec 2025 09:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / आदिवासी संग्रहालय बनेगा, मुलताई का नाम होगा मुलतापी: मुख्यमंत्री

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

