क्रिसमस पर बच्चों के चेहरों पर दिखी खुशियां और उल्लास

बैतूल। शहर की चर्चों में गुरुवार को क्रिसमस की खुशियां और उल्लास देखने को मिला। डॉन बॉस्को चर्च में बुधवार देर रात प्रभु यीशु के जन्म पर विशेष प्रार्थना सभा और आराधना का आयोजन किया गया। वहीं, ईएलसी चर्च में सुबह 5 बजे प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़-चढकऱ हिस्सा लिया। इस अवसर पर चर्च में आए सभी लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दी और हैप्पी क्रिसमस कहकर अपने उत्साह का इजहार किया। शहरभर में क्रिसमस की तैयारियां और सजावट लोगों के चेहरों पर मुस्कान लेकर आई, वहीं धार्मिक आयोजनों ने समुदाय में भाईचारे और एकजुटता की भावना को और मजबूत किया। बच्चों और युवाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और गीत-भजन के माध्यम से प्रभु के जन्म की खुशी को साझा किया। आयोजकों ने सभी से सहयोग और सकारात्मक भागीदारी के लिए धन्यवाद भी किया। क्रिसमस का यह पर्व शहरवासियों के लिए खुशी, शांति और सौहार्द का संदेश लेकर आया।

क्रिसमस पर्व को लेकर विविध धार्मिक आयोजन

क्रिसमस पर्व के उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विस्तृत श्रृंखला आयोजित की जा रही है। कार्यक्रमों की शुरुआत आगमन काल के पहले रविवार से हो चुकी है, जो नए वर्ष तक निरंतर जारी रहेगी। क्रिसमस पर्व की तैयारियों के तहत 20 से 23 दिसंबर तक कोरल सिंगिंग भ्रमण का आयोजन किया गया, जिसमें समिति एवं समस्त संगठनों की सहभागिता रही। 24 दिसंबर को सायं 6 बजे ज्योति की आराधना का आयोजन किया गया, जिसमें संडे स्कूल संचालिका, सह संचालिका एवं शिक्षिकाएं विशेष रूप से शामिल हुई। 25 दिसंबर को प्रभु यीशु के जन्मोत्सव क्रिसमस को श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया जाएगा। प्रात: 5.30 बजे विशेष आराधना आयोजित होगी, जिसका संचालन विशेष गीतों के साथ किया जाएगा। दोपहर 1 बजे चर्च प्रांगण में क्रिसमस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागी भाग लेंगे। क्रिसमस के बाद भी कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। 26 दिसंबर को ईएलसी स्कूल बैतूल में क्रिसमस खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित होगी। 27 दिसंबर की शाम जलसा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवक-युवती संघ, महिला समाज एवं भ्राता समाज की सहभागिता रहेगी। 28 दिसंबर को क्रिसमस उपरांत पहला रविवार प्रार्थना सभा होगी। 31 दिसंबर की शाम प्रभु भोज आराधना के साथ वर्ष का समापन किया जाएगा, वहीं रात्रि 9 बजे वॉच नाइट सर्विस आयोजित होगी, जिसमें बीते वर्ष की विदाई और नए वर्ष के स्वागत की प्रार्थनाएं होंगी।