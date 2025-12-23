माचना डैम का जलस्तर बढ़ाने नगर पालिका की बड़ी पहल, डेढ़ फीट ऊंची लोहे की प्लेट लगाईं

बैतूल। शहर के विवेकानंद वार्ड स्थित माचना डैम का जलस्तर बढ़ाने के लिए नगर पालिका ने एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक कदम उठाया है। डैम के ऊपरी हिस्से में डेढ़ फीट ऊंची लोहे की प्लेटें लगाकर नगर पालिका ने डैम की जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने का कार्य शुरू किया है। यह कदम विशेष रूप से गर्मी के दिनों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नगर पालिका के अनुसार वर्तमान में नदी तल से डैम की ऊंचाई लगभग 14 फीट है। लोहे की प्लेटें लगाने के बाद यह ऊंचाई बढकऱ करीब साढ़े पंद्रह फीट हो जाएगी। इसके परिणामस्वरूप डैम में लगभग 15 दिनों तक अतिरिक्त पानी का भंडारण संभव होगा। यह प्रयास नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति और अन्य आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

डैम के गेटों में लोहे की प्लेटें लगाने के बाद अब अगला चरण डैम की वॉल को और मजबूत करने का है। इसके तहत डैम की दीवार के ऊपर मिट्टी से भरी बोरियां रखी जाएंगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि जलस्तर बढ़ता है तो पानी बाहर न बहे और डैम के भीतर ही सुरक्षित रूप से संग्रहित रहे। इससे जल संरक्षण के प्रयासों में काफी हद तक मदद मिलेगी। नगर पालिका अधिकारियों का कहना है कि यह पहल कम लागत में अधिक लाभ देने वाली साबित होगी। गर्मी के दिनों में जब शहर के जल स्रोत अक्सर सूखने लगते हैं, तब माचना डैम में संग्रहित अतिरिक्त पानी शहरवासियों के लिए राहत का काम करेगा। इस तकनीकी उपाय से न केवल जल स्तर नियंत्रित रहेगा बल्कि जल संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। स्थानीय नागरिकों ने भी नगर पालिका की इस पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के उपाय शहर के लिए लंबे समय तक लाभकारी होंगे और भविष्य में जल संकट की स्थिति से निपटने में मदद करेंगे। नगर पालिका का यह प्रयास जल संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि डैम में इस तरह की बढ़ोतरी और सुरक्षा उपाय नियमित रूप से किए जाते रहेंगे, ताकि जलस्तर नियंत्रित रहे और शहरवासियों को लगातार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इस कवायद से न केवल गर्मी में राहत मिलेगी बल्कि आपातकालीन स्थिति में भी शहर को पर्याप्त जल स्रोत उपलब्ध रहेगा।