पानी में उतरकर जवानों ने किया रियल टाइम रेस्क्यू अभ्यास

बैतूल। कोसमी डेम में शुक्रवार को बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बैतूल द्वारा एक दिवसीय बाढ़ राहत, खोज एवं बचाव मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। डेम के पानी में वास्तविक बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित कर होमगार्ड और एसडीईआरएफ के जवानों ने लाइव रेस्क्यू अभ्यास किया। मॉकड्रिल के दौरान जवान मोटर बोट और रबर बोट के माध्यम से पानी में उतरे। बाढ़ में डूब रहे लोगों को बचाने का दृश्य हूबहू वास्तविक आपदा जैसा नजर आया। जवानों ने लाइफ जैकेट, रस्सी और फ्लोटिंग उपकरणों की मदद से पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू के तुरंत बाद प्राथमिक उपचार देने की प्रक्रिया भी दिखाई गई।

अधिकारियों ने मौके पर अभ्यास की निगरानी की

यह मॉकड्रिल कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी तथा डिप्टी कलेक्टर अनिता पटेल के निर्देशानुसार आयोजित की गई। पूरे अभ्यास की निगरानी अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड इंदल उपनारे ने बताया कि मॉकड्रिल के माध्यम से बाढ़ आपदा के दौरान खोज एवं बचाव की आधुनिक तकनीक, सीमित संसाधनों में इंप्रोवाइज्ड तरीकों से राहत सामग्री तैयार करना तथा पानी में डूबने की स्थिति में प्राथमिक उपचार और सुरक्षित बचाव के तरीके सिखाए गए। मॉकड्रिल में यह भी दिखाया गया कि बाढ़ के समय विभिन्न विभाग आपसी समन्वय से किस प्रकार काम करते हैं। राजस्व, पुलिस, नगर पालिका, लोक निर्माण, जल संसाधन, विद्युत, शिक्षा, परिवहन, जनसंपर्क, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास तथा रेलवे विभाग के अधिकारी-कर्मचारी सक्रिय रूप से अभ्यास में शामिल रहे। उल्लेखनीय है कि यह प्रशिक्षण मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के तत्वाधान में ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग डिजास्टर रिस्पांस टीम के अनुमोदित प्रस्ताव के अंतर्गत आयोजित किया गया। अधिकारियों के अनुसार इस तरह की मॉकड्रिल का उद्देश्य वास्तविक बाढ़ आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी राहत कार्य सुनिश्चित करना है, ताकि जान-माल के नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।