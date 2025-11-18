रेजांग लॉ में शहादत के 63 साल बाद भी मरुभूमि में जिंदा एक परमवीर

शहीद की पुरानी हवेली के ठीक सामने बना मंदिर सुबह-शाम श्रद्धालुओं से भरा रहता है। परमवीर मेजर के पौत्र राजेन्द्र सिंह भाटी बताते हैं, 'शहादत के समय दादाजी की उम्र सिर्फ 38 साल थी, लेकिन उन्होंने जो जज्बा दिखाया वह आज तक गांव की रगों में बहता है। यहां किसी घर में नया काम हो, बच्चा पैदा हो, फसल कट जाए या शादी-ब्याह हो- सबसे पहले मेजर साहब की पूजा होती है।' बनासर गांव अब शैतान सिंह नगर कहलाता है। गांव के मंदिर को लोग 'मेजर साहब का मंदिर' कहते हैं। पास ही उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम 'परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह उमावि' रखा गया है। यहां पढ़ने वाले बच्चे रोज उनकी प्रतिमा के सामने सलामी देकर दिन की शुरुआत करते हैं।जोधपुर के पावटा चौराहे पर भव्य प्रतिमाजोधपुर के पावटा चौराहे पर मेजर की भव्य प्रतिमा स्थापित है, जहां हर साल सेना और प्रशासन उनकी पुण्यतिथि पर समारोह करते हैं। कागा श्मशान के पास उनका स्मारक बना है जिस पर लोग आज भी पुष्प अर्पित करते हैं। फलोदी जिला मुख्यालय स्थित जिला स्तरीय खेल मैदान का नाम मेजर शैतान सिंह खेल स्टेडियम है, जहां राष्ट्रीय दिवसों के मुख्य समारोह आयोजित होते हैं।