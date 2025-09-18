भारत की नर्मदा घाटी के नाम से जाना जाएगा एस्टेरायॅड का एक हिस्सा

वाशिंगटन. नासा के लूसी मिशन ने गहरे अंतरिक्ष में स्थित एस्टेरॉयड (क्षुद्रग्रह) 'डॉनल्ड जोहान्सन' की सतह पर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का नाम भारत की नर्मदा घाटी के नाम पर रखा है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ (आइएयू) ने हाल में इस क्षुद्रग्रह की सतह की विशेषताओं को आधिकारिक नाम देने की मंजूरी दी है। इस एस्टेरॉयड पर कई हिस्सों के नाम उन जगहों पर आधारित हैं, जहां मानव विकास और प्राचीन जीवाश्मों की महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं। इसी श्रेणी में ‘नर्मदा’ नाम रखा गया है, जहां होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस के जीवाश्म मिले थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नाम मानव इतिहास और अंतरिक्ष अन्वेषण के बीच प्रतीकात्मक संबंध दर्शाते हैं। यह बताता है कि धरती पर हुई खोजें और ब्रह्मांडीय यात्राएं आपस में जुड़ी हुई हैं।