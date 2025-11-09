डिग्री नहीं हो सकती डिप्लोमा का विकल्प : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि डिग्री किसी भी हाल में डिप्लोमा का विकल्प नहीं हो सकती। डिप्लोमा और डिग्री दो अलग-अलग योग्यताएं हैं। डिग्री को डिप्लोमा का उच्च संस्करण नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बीटेक डिग्रीधारकों की याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यूपी में जूनियर इंजीनियर पदों पर तय नियमों भी जायज बताया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) पदों पर भर्ती के लिए सिर्फ डिप्लोमा धारकों को पात्र बनाने के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णय पर भी मुहर लगा दी। हाईकोर्ट ने 22 नवंबर, 2019 को फैसला सुनाते हुए कहा था कि जब पात्रता सिर्फ डिप्लोमा निर्धारित की गई थी तो डिग्री धारकों को पात्र नहीं माना जा सकता। इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।