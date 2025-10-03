मसाने में होली…मृत्यु को उत्सव बताने वाले चल पड़े मसान

इन लाइनों में बनारसी ठाठ और भक्ति की निर्भय दृष्टि से मृत्यु को मुक्ति का रंगोत्सव बताने वाली भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षितिज की स्वर लहरी गुरुवार को स्वयं मसान (श्मशान) की ओर चल पड़ी। बनारस घराने के गायक, ठुमरी और भक्ति संगीत के आराधक, पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन से बनारसी संगीत परंपरा की जीवंत आत्मा मौन हो गई।उनकी गायकी में काशी की माटी की गंध थी, गंगा की बहती धार का नाद था, और भक्ति तथा रसरंग की एक साथ गूंजती लहर थी। उन्होंने...ठुकरायो न जइयो रामा... जैसी ठुमरी में जब नायिका की वेदना को स्वर दिया, तो श्रोता मात्र दर्शक नहीं, सहभागी बन गए, जैसे प्रेम और तिरस्कार के बीच झूलता मन स्वयं गा उठा हो। वे गाते थे-होली खेले मसाने में..., तो लगता मृत्यु का भी मानवीकरण हो गया है। वे अपने अंदाज में श्मशान में भी होली का रंग घोल देते थे। इन लाइनों को उन्होंने जिस अंदाज में गाया, उससेे लगा कि यह केवल संगीत नहीं, दर्शन है। छन्नूलाल मिश्र ने सिद्ध किया कि होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, आत्मा की मुक्ति का रंगोत्सव भी हो सकता है- चाहे वह मसाने में ही क्यों न हो।उनकी गायकी में तुलसी की तपस्या, कबीर का अक्खड़पन और बनारस की मस्ती एक साथ गूंजती थी। तभी तो लोग कहते हैं कि वे गाते नहीं थे, सुरों के माध्यम से परमात्मा का आह्वान करते थे। जब वे स्वयं मसान की ओर चल पड़े हैं, तो उनके सुर अमर हो गए और उनकी धुनें हमारी सांसों में समा चुकी हैं। छन्नूलाल नहीं रहे लेकिन उनकी गाई पंक्तियां जीवन के अंतिम सत्य को ही आलोकित करती रहेगी।