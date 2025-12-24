VHT 2025: विराट कोहली एक रन बनाते ही अपने नाम कर लेंगे ये बड़ा रिकॉर्ड, सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने किया है ऐसा

भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली 52वां वनडे शतक लगाने के बाद जश्न मनाते हुए । (Photo- EspnCricInfo)
Virat Kohli, Vijay Hazare records: विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) 2025-26 की शुरुआत आज से होने जा रही है। इस टूर्नामेंट में विराट कोहली, रोहित शर्मा, संजू सैमसन, मोहम्मद शामी और ऋषभ पंत जैसे कई स्टार खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे। कोहली लगभग 15 साल के लंबे अंतराल के बाद विजय हज़ारे ट्रॉफी में वापसी करेंगे। वह ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली के लिए खेलते हुए नज़र आएंगे।
दिल्ली अपना पहला मुक़ाबला आंध्र प्रदेश के खिलाफ बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में खेलेगी। कोहली ने आखिरी बार विजय हज़ारे ट्रॉफी 2010 में खेली थी। वे दिल्ली के लिए अबतक 17 मुक़ाबले खेल चुके हैं और 60.66 की बेहतरीन औसत से 910 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 124 रहा है। इस दौरान कोहली ने चार अर्धशतक और चार शतक लगाए हैं।
विराट कोहली लिस्ट-ए क्रिकेट में 16,000 रन पूरे करने से सिर्फ एक रन दूर हैं। अगर वे ऐसा कर लेते हैं तो महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बाद सिर्फ दूसरे भारतीय बल्लेबाज़ बन जाएंगे। अब तक विराट ने 342 लिस्ट-ए मुकाबलों में 57.34 की शानदार औसत से 15,999 रन बनाए हैं। घरेलू 50 ओवर फॉर्मेट में उनके नाम 57 शतक और 84 अर्धशतक दर्ज हैं।
बता दें कर्नाटक पुलिस द्वारा चिन्नास्वामी स्टेडियम में भीड़ और सुरक्षा मामलों की वजह से विजय हजारे ट्रॉफी के मैचों की अनुमति नहीं मिलने के बाद इस वेन्यू पर होने वाले टूर्नामेंट के सभी मैच बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शिफ्ट कर दिए गए हैं। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन के एक अधिकारी ने कहा, "एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी के सभी मैच अब बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होंगे। यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है।"
अधिकारी ने कहा, "पहले मैच के लिए हिस्सा लेने वाली दोनों टीमों को बता दिया गया है। उनका प्री-मैच ट्रेनिंग सेशन अब बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होगा।" पहला मैच दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम में 24 दिसंबर को होना था।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग