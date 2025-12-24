24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

VHT 2025: विराट कोहली एक रन बनाते ही अपने नाम कर लेंगे ये बड़ा रिकॉर्ड, सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने किया है ऐसा

विराट कोहली लिस्ट-ए क्रिकेट में 16,000 रनों की बड़ी उपलब्धि से महज एक रन दूर खड़े हैं। यदि वे यह एक रन बना लेते हैं, तो वे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे, जिन्होंने इस प्रारूप में 16,000 या इससे अधिक रन बनाए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 24, 2025

Virat Kohli Records

भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली 52वां वनडे शतक लगाने के बाद जश्न मनाते हुए । (Photo- EspnCricInfo)

Virat Kohli, Vijay Hazare records: विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) 2025-26 की शुरुआत आज से होने जा रही है। इस टूर्नामेंट में विराट कोहली, रोहित शर्मा, संजू सैमसन, मोहम्मद शामी और ऋषभ पंत जैसे कई स्टार खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे। कोहली लगभग 15 साल के लंबे अंतराल के बाद विजय हज़ारे ट्रॉफी में वापसी करेंगे। वह ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली के लिए खेलते हुए नज़र आएंगे।

15 साल बाद विजय हज़ारे ट्रॉफी खेलेंगे कोहली

दिल्ली अपना पहला मुक़ाबला आंध्र प्रदेश के खिलाफ बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में खेलेगी। कोहली ने आखिरी बार विजय हज़ारे ट्रॉफी 2010 में खेली थी। वे दिल्ली के लिए अबतक 17 मुक़ाबले खेल चुके हैं और 60.66 की बेहतरीन औसत से 910 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 124 रहा है। इस दौरान कोहली ने चार अर्धशतक और चार शतक लगाए हैं।

लिस्ट-ए क्रिकेट में विराट कोहली के आंकड़े

विराट कोहली लिस्ट-ए क्रिकेट में 16,000 रन पूरे करने से सिर्फ एक रन दूर हैं। अगर वे ऐसा कर लेते हैं तो महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बाद सिर्फ दूसरे भारतीय बल्लेबाज़ बन जाएंगे। अब तक विराट ने 342 लिस्ट-ए मुकाबलों में 57.34 की शानदार औसत से 15,999 रन बनाए हैं। घरेलू 50 ओवर फॉर्मेट में उनके नाम 57 शतक और 84 अर्धशतक दर्ज हैं।

बिना दर्शकों के खेला जाएगा मैच

बता दें कर्नाटक पुलिस द्वारा चिन्नास्वामी स्टेडियम में भीड़ और सुरक्षा मामलों की वजह से विजय हजारे ट्रॉफी के मैचों की अनुमति नहीं मिलने के बाद इस वेन्यू पर होने वाले टूर्नामेंट के सभी मैच बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शिफ्ट कर दिए गए हैं। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन के एक अधिकारी ने कहा, "एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी के सभी मैच अब बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होंगे। यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है।"

अधिकारी ने कहा, "पहले मैच के लिए हिस्सा लेने वाली दोनों टीमों को बता दिया गया है। उनका प्री-मैच ट्रेनिंग सेशन अब बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होगा।" पहला मैच दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम में 24 दिसंबर को होना था।

ये भी पढ़ें

VHT 2025-26: विराट कोहली और रोहित शर्मा की विजय हजारे ट्रॉफी से कितनी होगी कमाई? जानें प्रति मैच फीस
क्रिकेट
Virat Kohli and Rohit Sharma VHT Match Fee

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Dec 2025 07:39 am

Hindi News / Sports / Cricket News / VHT 2025: विराट कोहली एक रन बनाते ही अपने नाम कर लेंगे ये बड़ा रिकॉर्ड, सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने किया है ऐसा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, एक बार में तोड़ डाला मंधाना-दीप्ति-जेमिमा का रिकॉर्ड

Shafali Verma New Records
क्रिकेट

विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा और विराट कोहली कितनी कमाई करेंगे, जानें प्रति मैच फीस

Virat Kohli and Rohit Sharma VHT Match Fee
क्रिकेट

भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड ने वनडे और टी20I टीम की घोषित, जानें किसे मिली जगह और कौन हुआ बाहर

New Zealand
क्रिकेट

IND-W vs SL-W 2nd T20I: शेफाली वर्मा के दम पर भारत ने श्रीलंका को फिर हराया

Shafali Verma New Records
क्रिकेट

रिंकू सिंह-साई सुदर्शन के मैचों का होगा सीधा प्रसारण, विराट-रोहित के मैच नहीं देख पाएंगे लाइव, जानें वजह

Vijay Hazare Trophy 2025-26
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.