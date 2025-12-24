VHT 2025: विराट कोहली एक रन बनाते ही अपने नाम कर लेंगे ये बड़ा रिकॉर्ड, सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने किया है ऐसा

बता दें कर्नाटक पुलिस द्वारा चिन्नास्वामी स्टेडियम में भीड़ और सुरक्षा मामलों की वजह से विजय हजारे ट्रॉफी के मैचों की अनुमति नहीं मिलने के बाद इस वेन्यू पर होने वाले टूर्नामेंट के सभी मैच बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शिफ्ट कर दिए गए हैं। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन के एक अधिकारी ने कहा, "एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी के सभी मैच अब बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होंगे। यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है।"