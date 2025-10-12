भारत तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा पैदा करने वाला देश बना

नई दिल्ली. रिन्युएबल एनर्जी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और 125 गीगावाट स्थापित क्षमता के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उर्जा उत्पादक देश हो गया है। केन्द्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इस उपलब्धि की जानकारी दी। गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से देश की कुल स्थापित बिजली क्षमता 50 प्रतिशत को पहले ही पार कर चुकी है। भारत ने अगस्त के अंत तक कुल 192 गीगावाट रिन्युएबल एनर्जी स्थापित क्षमता हासिल कर ली है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत 500 गीगावाट उर्जा की क्षमता तक पहुंच जाएगा। ऊर्जा उत्पादन में भी देश लगातार आगे बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, भारत ने 1,08 गीगावाट सौर ऊर्जा का प्रभावशाली उत्पादन किया, जबकि जापान 96 गीगावाट उत्पादन के साथ पीछे रह गया। गौरतलब है कि चीन 887 गीगावाट के साथ दुनिया में पहले और अमरीका 177 गीगावाट के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर है। इस साल अप्रेल से सितम्बर के बीच 25 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता जोड़ी है। इसमें 21.7 गीगावाट सोलर पॉवर और 3.09 विंड पॉवर की है।