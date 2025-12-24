पत्नी ने भेजा तलाक का नोटिस, नाराज पति ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, फिर…

पत्नी के नोटिस भेजने से नाराज बालमुरुगन ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली। इस घटना को अंजाम देने के लिए मंगलवार को जब भुवनेश्वरी काम से लौट रही थी तो बालमुरुगन ने उसका पीछा किया और फिर मौका पाकर उस पर गोलियां चला दी। पुलिस के अनुसार, यह घटना शाम करीब 6.30 बजे हुई थी। बालमुरुगन ने भुवनेश्वरी पर एक के बाद एक चार गोलियां चलाई, जिनमें से एक गोली उसे लग गई। भुवनेश्वरी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।