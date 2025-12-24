पत्नी ने भेजा तलाक का नोटिस, नाराज पति ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, फिर…

तलाक का नोटिस भेजने पर पति ने पत्नी को गोली मारी (प्रतीकात्मक तस्वीर)
कर्नाटक के बेंगलुरु में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां मंगलवार को पत्नी के तलाक का नोटिस भेजने से नाराज पति ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। आरोपी की पहचान 40 वर्षीय बालमुरुगन के रूप में हुई है और उसकी पत्नी भुवनेश्वरी ने एक हफ्ते पहले ही उसे तलाक का नोटिस भेजा था। इसी बात से नाराज होकर बालमुरुगन ने भुवनेश्वरी पर एक के बाद एक चार राउंड गोलियां चलाई। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में भुवनेश्वरी की मौत हो गई। पत्नी की हत्या करने के बाद बालमुरुगन ने पुलिस थाने जाकर सरेंडर कर दिया।
बालमुरुगन ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वह पहले एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। लेकिन पिछले चार साल से बालमुरुगन के पास कोई नौकरी नहीं थी। वहीं 39 वर्षीय भुवनेश्वरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थीं। बालमुरुगन और भुवनेश्वरी की शादी 2011 में हुई थी। दोनों मूल रूप से तमिलनाडु के सेलम जिले के रहने वाले हैं। 2018 में बालमुरुगन की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी लगी थी जिसके बाद से दोनों बेंगलुरु में रह रहे थे।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बालमुरुगन को भुवनेश्वरी के चरित्र पर शक था और इसी के चलते दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। इन्हीं पारिवारिक विवादों के चलते दोनों पिछले एक साल से अधिक समय से अलग रह रहे थे। भुवनेश्वरी अपने बच्चों के साथ राजाजीनगर में रहती थी। करीब एक हफ्ते पहले ही भुवनेश्वरी ने बालमुरुगन को तलाक का नोटिस भेजा था और यह मामला कोर्ट में लंबित था।
पत्नी के नोटिस भेजने से नाराज बालमुरुगन ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली। इस घटना को अंजाम देने के लिए मंगलवार को जब भुवनेश्वरी काम से लौट रही थी तो बालमुरुगन ने उसका पीछा किया और फिर मौका पाकर उस पर गोलियां चला दी। पुलिस के अनुसार, यह घटना शाम करीब 6.30 बजे हुई थी। बालमुरुगन ने भुवनेश्वरी पर एक के बाद एक चार गोलियां चलाई, जिनमें से एक गोली उसे लग गई। भुवनेश्वरी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
