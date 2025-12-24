BlueBird Block-2 Satellite: इसरो ने अमेरिकी सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजा, अब इंटरनेट की दुनिया में क्या दिखेगा बदलाव?

कंपनी पहले सितंबर 2024 में ब्लू बर्ड 1-5 लॉन्च कर चुकी है, जो अमेरिका और चुनिंदा देशों में कवरेज दे रहे हैं। ब्लॉक-2 सैटेलाइट्स 10 गुना ज्यादा बैंडविड्थ देंगे और दुनिया भर में कनेक्टिविटी गैप (लगभग 6 अरब मोबाइल यूजर्स) की दिशा में काम कर रहे हैं।