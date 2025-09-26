भारत खरीद सकता है अमरीका से तेल, क्वाड शिखर बैठक में दिल्ली आ सकते हैं ट्रंप

वाशिंगटन. पेनल्टी टैरिफ पर व्यापारिक तनाव में नरमी के संकेत के बीच अब भारत-अमरीका व्यापार वार्ता पटरी पर आती दिख रही है वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डाॅनल्ड ट्रंप के इसी साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में क्वाड शिखर सम्मेलन में आने की उम्मीद बढ़ी है। भारत ने संकेत दिए हैं कि वह अमरीका से तेल खरीद में बढ़ोतरी कर सकता है लेकिन इसके लिए पेनल्टी टैरिफ (25 फीसदी) को खत्म करने की प्राथमिक शर्त रखी जा सकती है। व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने वाशिंगटन गए भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गाेयल ने यह संकेत दिए। भारत फिलहाल अपने कुल तेल आयात का करीब 8 फीसदी तेल अमरीका से खरीदता है। गोयल और विदेश मंत्री एस.जयशंकर इन दिनों अमरीका में हैं। जयशंकर ने भी पेनल्टी टैरिफ पर अपने अमरीकी समकक्षी मार्कों रुबियो से बात की थी।गोयल ने यूएस-इंडिया-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम में कह कि हम अमरीका सहित दुनिया भर से ऊर्जा के बड़े आयातक हैं। हमें आने वाले वर्षों में अमरीका के साथ ऊर्जा उत्पादों के व्यापार में वृद्धि की उम्मीद है। हमारे ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों में वाशिंगटन की भागीदारी की अहमियत होगी जो हमें अमरीका में ऊर्जा सहित विभिन्न माेर्चाे पर असीम संभावनाओं को खोलने में मदद करेगा। भारत सरकार अमरीका द्वारा लगाए गए पेनल्टी टैरिफ को हटाने की मांग कर रही है वहीं ऊर्जा खरीद से व्यापार घाटा कम करने में भी मदद मिलेगी जिसके कारण भारत पर 25 फीसदी पारस्परिक टैरिफ लगाया गया है।