भारत गढ़ेगा अपना पैमाना, ‘गवर्नेंस इंडेक्स’ से बनेगी नई राह

नई दिल्ली. पिछले कुछ सालों से भारत को लोकतंत्र और शासन से जुड़े वैश्विक इंडेक्सों में कमजोर आंका जाता रहा है। कभी ‘फ्रीडम इंडेक्स’ तो कभी ‘वी-डेम’ जैसी लगातार रिपोर्टों ने भारत की छवि धूमिल की है। हालिया ‘लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स’ में भी भारत 179 देशों में 100वें स्थान पर पहुंच गया। भारत सरकार कहती आई है कि ऐसे सूचकांकों के आकलन संदिग्ध पद्धति और पश्चिमी दृष्टिकोण से बने हैं, जो भारत जैसे विविध और बड़े लोकतंत्र की जटिलताओं को समझ नहीं पाते। उदाहरण के लिए, 2023 के ‘वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स’ में भारत को राजनीतिक स्थिरता पर बेहद कम अंक मिले, जबकि सरकारी दक्षता में बेहतर रैंकिंग दर्ज हुई। ऐसे में तय किया गया है कि भारतीय थिंक टैंक भी ऐसे वैश्विक इंडेक्स तैयार करें, ताकि सटीक दृष्टिकोण सामने आ सके।