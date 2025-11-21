जज के पद को कभी ताकत नहीं, सेवा का अवसर समझा: सीजेआइ

वरिष्ठ वकीलों, विधिक अधिकारियों से खचाखच भरे कोर्ट नंबर एक में जस्टिस गवई ने कहा कि वह हमेशा समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे संविधान के मूल सिद्धांतों से प्रेरित रहे। उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर और पिता (जो आंबेडकर के करीबी सहयोगी थे) से मेरा न्यायिक दर्शन प्रभावित रहा। मैंने हमेशा मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एक जज को कपड़ा बदलने की बजाय कपड़े की सलवटों को दूर करना चाहिए। फैसले आम नागरिकों को सरल भाषा में समझ आने चाहिए।वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें भाई और मार्गदर्शक बताया और कहा कि उन्होंने मामलों को धैर्य, गरिमा और हास्य-विनोद के साथ संभाला।