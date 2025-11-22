Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भारत

विधायकों की मांग पर राहुल से चर्चा करेंगे खरगे

कर्नाटक: आलाकमान ने दिखाई सख्ती, बयानबाजी पर चेताया

2 min read
Google source verification

भारत

image

ANUJ SHARMA

Nov 22, 2025

नई दिल्ली/बेंगलूरु. कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कार्यकाल के ढाई साल पूरे होते ही नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार समर्थक विधायकों के प्रति कांग्रेस आलाकमान ने सख्ती दिखाई है। मामला बढ़ता देख खुद कर्नाटक निवासी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे इस मामले में मोर्चा संभाला और विधायकों की बात सुन उन्हें बेंगलूरु लौटने को कहा। सूत्रों के अनुसार खरगे ने सभी नेताओं को सार्वजनिक बयानबाजी नहीं करने की नसीहत देते हुए कहा कि वह विधायकों की मांग पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से चर्चा करेंगे। कर्नाटक के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या और डिप्टी सीएम व प्रदेशाध्यक्ष शिवकुमार से बात भी की। दोनों नेताओं ने कहा है कि वह आलाकमान की बात मानेंगे। सुरजेवाला ने बयान जारी कर कहा कि जानबूझकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बदनाम करने वाला अभियान चलाया जा रहा है।उधर, बेंगलूरु में विधायकों के गुटोंं की बैठकें होने की खबर है।जानकार सूत्रों ने बताया कि सीएम सिद्धरामय्या जल्द ही कैबिनेट फेरबदल चाहते हैं। इसमें शिवकुमार अपने समर्थक विधायकों को मंत्री बनवाने की कोशिश में हैं और इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। नेतृत्व परिवर्तन की मांग की आड़ में यह दबाव बनाने के लिए ही शिवकुमार समर्थक विधायक दिल्ली आए थे। विधायकों ने खरगे के सामने ढाई-ढाई साल फार्मूले की याद दिलाते हुए शिवकुमार को नेतृत्व देने की मांग की। उधर, शिवकुमार ने एक बयान में कहा कि गुटबंदी उनके खून में नहीं है, मंत्री बनने की इच्छा वाले विधायक दिल्ली जाते हैं तो वह रोक नहीं सकते।

दोनों नेता बोले - आलाकमान का फैसला मानेंगे

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने बयान दिया कि अगला बजट वहीं पेश करेंगे। नेतृत्व परिवर्तन या मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर पार्टी हाईकमान जो भी फैसला करेगा, उसे वह खुद और शिवकुमार भी मानेंगे। शिवकुमार ने भी सिद्धरामय्या को उनके 5 साल के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो हाईकमान फैसला करेगा, सभी मानेंगे।

सिद्धधू समर्थकों की अलग बैठक

लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली के आवास पर सिद्धरामय्या समर्थक दलित नेताओं की रात्रिभोज बैठक हुई। बैठक में शामिल गृह मंत्री डॉ जी.परमेश्वर कहा कि बैठक राजनीतिक कारणों से नहीं थी बल्कि इसमें विभागीय मुद्दों पर चर्चा हुई।

सुरजेवाला ने चेताया, आलाकमान की बयानों पर नजर

प्रभारी महासचिव सुरजेवाला ने कहा है कि सीएम व डिप्टी सीएम इस बात पर सहमत हैं कि भाजपा और मीडिया का एक धड़ा राज्य सरकार को बदनाम करने का अभियान चला रहा है। इसका मकसद कांग्रेस सरकार की कामयाबियों और गारंटी कार्यक्रमों को कमजोर करना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के अनावश्यक एवं बेवजह बयानों के कारण भी अटकलों को बढ़ावा मिला है। आलाकमान ने नेतृत्व के मुद्दे पर बेवजह सार्वजनिक बयानबाजी करने वाले नेताओं का चेताया है कि हर बयान पर उनकी नजर है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Nov 2025 12:52 am

Hindi News / Bharat / विधायकों की मांग पर राहुल से चर्चा करेंगे खरगे

बड़ी खबरें

View All

भारत

ट्रेंडिंग

कर्नाटक में किस ओर करवट लेगी सियासत? DK दिल्ली में दिखा रहे दम, सिद्धारमैया अपनी जिद पर अड़े

Patrika Special News

यहां गाय को सहलाने और उसके सामने 30 मिनट संगीत बजाने के लेते हैं पैसे, ऐसे कमा रहे हैं लाखों, दूध बेचने से ज्यादा कमाई

Cow Cuddling Therapy
Patrika Special News

जज के पद को कभी ताकत नहीं, सेवा का अवसर समझा: सीजेआइ

भारत

IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट से पहले पिच को लेकर ऋषभ पंत ने दिया बड़ा बयान, बताया कब मिलेगी टर्न

Pitch Report IND vs SA 2nd Test
क्रिकेट

पर्थ टेस्ट के पहले दिन गेंदबाजों ने मचाया ऐसा कहर, चकनाचूर हो गया 100 साल का रिकॉर्ड

Ben Stokes
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.