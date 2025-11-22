विधायकों की मांग पर राहुल से चर्चा करेंगे खरगे

नई दिल्ली/बेंगलूरु. कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कार्यकाल के ढाई साल पूरे होते ही नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार समर्थक विधायकों के प्रति कांग्रेस आलाकमान ने सख्ती दिखाई है। मामला बढ़ता देख खुद कर्नाटक निवासी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे इस मामले में मोर्चा संभाला और विधायकों की बात सुन उन्हें बेंगलूरु लौटने को कहा। सूत्रों के अनुसार खरगे ने सभी नेताओं को सार्वजनिक बयानबाजी नहीं करने की नसीहत देते हुए कहा कि वह विधायकों की मांग पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से चर्चा करेंगे। कर्नाटक के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या और डिप्टी सीएम व प्रदेशाध्यक्ष शिवकुमार से बात भी की। दोनों नेताओं ने कहा है कि वह आलाकमान की बात मानेंगे। सुरजेवाला ने बयान जारी कर कहा कि जानबूझकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बदनाम करने वाला अभियान चलाया जा रहा है।उधर, बेंगलूरु में विधायकों के गुटोंं की बैठकें होने की खबर है।जानकार सूत्रों ने बताया कि सीएम सिद्धरामय्या जल्द ही कैबिनेट फेरबदल चाहते हैं। इसमें शिवकुमार अपने समर्थक विधायकों को मंत्री बनवाने की कोशिश में हैं और इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। नेतृत्व परिवर्तन की मांग की आड़ में यह दबाव बनाने के लिए ही शिवकुमार समर्थक विधायक दिल्ली आए थे। विधायकों ने खरगे के सामने ढाई-ढाई साल फार्मूले की याद दिलाते हुए शिवकुमार को नेतृत्व देने की मांग की। उधर, शिवकुमार ने एक बयान में कहा कि गुटबंदी उनके खून में नहीं है, मंत्री बनने की इच्छा वाले विधायक दिल्ली जाते हैं तो वह रोक नहीं सकते।