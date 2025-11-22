विधायकों की मांग पर राहुल से चर्चा करेंगे खरगे

नई दिल्ली/बेंगलूरु. कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कार्यकाल के ढाई साल पूरे होते ही नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार समर्थक विधायकों के प्रति कांग्रेस आलाकमान ने सख्ती दिखाई है। मामला बढ़ता देख खुद कर्नाटक निवासी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे इस मामले में मोर्चा संभाला और विधायकों की बात सुन उन्हें बेंगलूरु लौटने को कहा। सूत्रों के अनुसार खरगे ने सभी नेताओं को सार्वजनिक बयानबाजी नहीं करने की नसीहत देते हुए कहा कि वह विधायकों की मांग पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से चर्चा करेंगे। कर्नाटक के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या और डिप्टी सीएम व प्रदेशाध्यक्ष शिवकुमार से बात भी की। दोनों नेताओं ने कहा है कि वह आलाकमान की बात मानेंगे। सुरजेवाला ने बयान जारी कर कहा कि जानबूझकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बदनाम करने वाला अभियान चलाया जा रहा है।उधर, बेंगलूरु में विधायकों के गुटोंं की बैठकें होने की खबर है।जानकार सूत्रों ने बताया कि सीएम सिद्धरामय्या जल्द ही कैबिनेट फेरबदल चाहते हैं। इसमें शिवकुमार अपने समर्थक विधायकों को मंत्री बनवाने की कोशिश में हैं और इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। नेतृत्व परिवर्तन की मांग की आड़ में यह दबाव बनाने के लिए ही शिवकुमार समर्थक विधायक दिल्ली आए थे। विधायकों ने खरगे के सामने ढाई-ढाई साल फार्मूले की याद दिलाते हुए शिवकुमार को नेतृत्व देने की मांग की। उधर, शिवकुमार ने एक बयान में कहा कि गुटबंदी उनके खून में नहीं है, मंत्री बनने की इच्छा वाले विधायक दिल्ली जाते हैं तो वह रोक नहीं सकते।
दोनों नेता बोले - आलाकमान का फैसला मानेंगे
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने बयान दिया कि अगला बजट वहीं पेश करेंगे। नेतृत्व परिवर्तन या मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर पार्टी हाईकमान जो भी फैसला करेगा, उसे वह खुद और शिवकुमार भी मानेंगे। शिवकुमार ने भी सिद्धरामय्या को उनके 5 साल के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो हाईकमान फैसला करेगा, सभी मानेंगे।
सिद्धधू समर्थकों की अलग बैठक
लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली के आवास पर सिद्धरामय्या समर्थक दलित नेताओं की रात्रिभोज बैठक हुई। बैठक में शामिल गृह मंत्री डॉ जी.परमेश्वर कहा कि बैठक राजनीतिक कारणों से नहीं थी बल्कि इसमें विभागीय मुद्दों पर चर्चा हुई।
सुरजेवाला ने चेताया, आलाकमान की बयानों पर नजर
प्रभारी महासचिव सुरजेवाला ने कहा है कि सीएम व डिप्टी सीएम इस बात पर सहमत हैं कि भाजपा और मीडिया का एक धड़ा राज्य सरकार को बदनाम करने का अभियान चला रहा है। इसका मकसद कांग्रेस सरकार की कामयाबियों और गारंटी कार्यक्रमों को कमजोर करना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के अनावश्यक एवं बेवजह बयानों के कारण भी अटकलों को बढ़ावा मिला है। आलाकमान ने नेतृत्व के मुद्दे पर बेवजह सार्वजनिक बयानबाजी करने वाले नेताओं का चेताया है कि हर बयान पर उनकी नजर है।
