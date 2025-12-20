डीएनए टेस्ट से सच आया सामने: गोरखपुर फ्रॉड केस में बेगुनाह आदमी 3 महीने जेल में, अब कोर्ट ने दिया ये आदेश

कहते हैं ना सच को ज्यादा दिनों तक छुपाए नहीं जा सकता। यह कैसा ही मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है। जी हां डीएनए टेस्ट से खुलासा हुआ है कि जो आदमी 3 महीने से जेल की सजा काट रहा है वह बेकसूर है। आइये जानते हैं पूरा मामला क्या है। गोरखपुर में एक सनसनीखेज मामले में डीएनए टेस्ट ने 55 वर्षीय राम केवल की जिंदगी बचा ली। अपने ही भतीजे द्वारा फर्जी व्यक्ति बताकर पैतृक जमीन बेचने का आरोप लगाने के बाद राम केवल को तीन महीने जेल में बिताने पड़े। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर डीएनए टेस्ट से साबित हुआ कि वे रक्त संबंधी हैं, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।