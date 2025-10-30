केवाईवी की नई ‘झंझट’, फास्टैग यूजर्स परेशान

नई दिल्ली. बार-बार केवाइसी करवाने के बाद अब वाहन मालिकों के लिए सरकार ने नया नियम लागू किया है, केवाईवी यानी 'अपने वाहन को जानें'। अब हर फास्टैग यूजर को अपनी गाड़ी की फोटो और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) अपलोड करनी होगी। हालांकि, सरकार का दावा है कि केवीवाइ से सिस्टम पारदर्शी होगा, लेकिन आम लोगों के लिए यह सिरदर्द बन गया है। कई वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर रोक दिया गया क्योंकि उनका फास्टैग केवाइवी न करने के चलते बंद था। अपलोड प्रक्रिया में एरर आने, बार-बार फोटो खींचने, डॉक्युमेंट सबमिट करने और वेबसाइट के अटकने जैसी दिक्कतों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोगों की शिकायतों के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि केवाइसी न करने पर तुरंत फास्टैग डिएक्टिवेट न करें, पहले ग्राहकों को सूचित करें।