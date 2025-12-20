20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा क्यों भड़की? भारत विरोध भड़कने के पीछे बदनाम खुफिया एजेंसी

Bangladesh violence: बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क उठी है। मौजूदा हालात में बांग्लादेश में कई जगहों पर प्रदर्शन, आगजनी और तनाव का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस हिंसा के पीछे पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी ISI है, जो सोशल मीडिया और कट्टरपंथी नेटवर्क के जरिए भारत विरोध को हवा दे रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 20, 2025

Bangladesh violence

बांग्लादेश के ढाका में उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा आग लगाए जाने के बाद प्रथम आलो कार्यालय की हालत। ( Photo- ANI वीडियो ग्रैब)

पत्रिका न्यूज नेटवर्क, ढाका/नई दिल्ली

बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या (Hadi murder case) के बाद भड़की हिंसा और भारत विरोधी भावना फैलाने के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (ISI) की सक्रियता और चुनाव प्रभावित करने की साजिश सामने आ रही है। भारत ने बांग्लादेश की ताजा घटनाओं पर काेई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है लेकिन विदेश मंत्रालय और खुफिया एजेंसियां पैनी नजर रखे हुए है।

सूत्रों के अनुसार, हादी की मौत के कुछ ही देर बाद आईएसआई समर्थित सोशल मीडिया हैंडल फेक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एक्टिव हो गए, जिसकी वजह से आखिरकार बांग्लादेश में हिंसा भड़की और उसमें भारत को निशाना बनाया गया। भारतीय एजेंसियों को पता चला कि गुरुवार रात और शुक्रवार सुबह आईएसआई समर्थित कई हैंडल बड़ी संख्या में एक्टिव थे।

सिंगापुर के अस्पताल में वेंटिलेटर पर चल रहे हादी पर आईएसआई की पूरी नजर थी और इसी आधार पर उसने पहले से बांग्लादेश में अपने समर्थक जमाते इस्लामी और कट्टरपंथी कैडर के सासाथ डिजिटल नेटवर्क पर पूरी तैयारी कर रखी थी। पिछले एक सप्ताह में पाक पोषित मीडिया में इस तरह के लेख भी छपवाए गए जिसमें हादी के हत्यारों को छिपाने में भारत पर अंगुलियां उठाई गई।

चुनाव टालने या समर्थक सरकार बनाने का खेल

विशेषज्ञों का मानना है कि हादी की हत्या और ताजा हिंसा अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान का चुनाव प्रभावित करने या टालने का खेल भी हो सकता है। अभी तक के जो ओपीनियन पोल सामने आए हैं उसमें जमाते इस्लामी और पूर्व पीएम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) में मुख्य मुकाबला है और बीएनपी को बढ़त है।

पूर्व पीएम शेख हसीना के निर्वासन के बाद यूनुस की शह पर बनी आंदोलनकारी छात्रों की नेशनल सिटीजन्स पार्टी (एनसीपी) को कोई समर्थन मिलता नहीं दिख रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि यूनुस इस स्थिति से खुश नहीं है वहीं पाकिस्तान भी बीएनपी के पक्ष में नहीं है। ऐसे हालात में वह हिंसा का बहाना बनाकर चुनाव टालना चाहते हैं या कट्टरपंथी भावनाओं को उभार कर जमात की जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं।

पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, बांग्लादेश में ताजा तनाव भारत विरोधी तत्वों को लुभाने का एक तरीका है। सत्ताधारी अंतरिम प्रशासन के कुछ तत्वों ने भी यही नीति अपनाई है। तनाव बढ़ने की वजह फरवरी में होने वाले संभावित चुनाव हो सकते हैं। भारत-विरोधी भावना का फायदा उठाकर कुछ तत्व अपने स्वार्थों को साधने की कोशिश कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

20 Dec 2025 03:59 am

Published on:

20 Dec 2025 03:21 am

Hindi News / World / हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा क्यों भड़की? भारत विरोध भड़कने के पीछे बदनाम खुफिया एजेंसी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

डोनाल्ड ट्रंप का झटका, ग्रीन कार्ड लॉटरी पर तत्काल रोक से लाखों लोगों के सपनों पर लगा ब्रेक

Donald Trump
विदेश

हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में भड़की हिंसा, हिंदू युवक की हत्या, पूर्व राष्ट्रपति के आवास पर तोड़फोड़

Bangladesh violence
विदेश

एपस्टीन फाइल्स: 19 दिसंबर का इंतजार खत्म, सनसनीखेज खुलासे का दिन,जानें भारत कनेक्शन

Epstein Files India
राष्ट्रीय

Mystery of Amsterdam Island: 130 साल बाद खत्म हुआ 'जंगली गायों' का साम्राज्य, क्या भारत से था इनका पुराना रिश्ता?

Amsterdam Island Cattle
राष्ट्रीय

Crypto Rules 2026: क्या बिटकॉइन की गिरावट नए ग्लोबल नियमों का संकेत है?

Crypto Rules 2026
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.