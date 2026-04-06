Bengal Elections: 27 लाख वोटरों का भविष्य अधर में, वोटर लिस्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में ‘अहम सुनवाई’

सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में Article 142 के तहत हस्तक्षेप करते हुए राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच बने भरोसे के संकट को दूर करने की कोशिश की थी। कोर्ट का उद्देश्य था कि कोई भी वैध मतदाता सूची से बाहर न रह जाए। हालांकि, अदालत के इस हस्तक्षेप और कई आदेशों के बावजूद एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है। SIR प्रक्रिया के तहत अंतिम सूची में से करीब 60 लाख नाम हटाए गए थे, जिनमें से लगभग 33 लाख नाम बहाल होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि 27 लाख लोग अब भी बाहर रह सकते हैं।