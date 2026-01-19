भरतपुर में 29 महिलाओं से 96 लाख की ठगी, रोजगार के नाम पर दिया झांसा

भरतपुर: राजस्थान के भरतपुर जिले में महिलाओं से बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। यहां 29 महिलाओं से करीब 96 लाख रुपए की ठगी की गई। ठगी करने वाले पति-पत्नी ने महिलाओं को चूड़ी, साड़ी और सेनेटरी पैड बनाने की मशीन लगाने का लालच दिया। लेकिन पूरी मशीन देने की बजाय केवल उसके कुछ पार्ट्स ही दिए गए। जब महिलाओं ने पूरी मशीन की मांग की तो आरोपी टाल-मटोल करते रहे। बाद में उन्होंने फोन उठाना भी बंद कर दिया।